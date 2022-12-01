被揭「霸」公屋遭收回　郭卓堅反駁交還：贏咗覆核官媒就鬼殺咁嘈

人稱「長洲覆核王」的郭卓堅早前就「廢針紙」提司法覆核，成功挑戰政府，上月遭《大公報》揭發「霸佔」公屋。房屋署今（1日）證實已收回有關公屋單位，被問到有否牽涉違規行為等，署方則指涉及個人私隱，不方便透露。



郭卓堅接受查詢時則指，單位由自己主動交還，承認自己獲編配該單位以來，鮮有在該處居住，但強調自己符合申請及居住公屋的資格，交還單位「係因為唔想攪到啲（房署）職員，場官司一贏（大公報）就鬼殺咁嘈，賣咗報紙之後，我已經主動寫信交還間屋。」



大公報11月接連狙擊郭卓堅「霸」公屋

報道指，郭卓堅2019年獲編配位於油塘的公屋單位，並長期交由一名女子居住，自己則居於前妻名下的長洲單位。房署接受查詢時表示，為確保公屋資源得以妥善運用及合理分配給真正有需要人士，前線管理人員會透過日常屋邨管理措施和突擊家訪，確認租戶居住情況，以及偵查租戶有否在單位內進行違反租約及/或屋邨管理扣分制的行為。

對懷疑個案，房屋署會作出深入調查，如證實有關租戶違反租約，會採取適當的租約管理行動。

郭卓堅承認一直居於長洲，解釋自己行動不便，但獲編配的公屋單位卻不方便輪椅出入，所以鮮有在該處居住。他批評有關報道無理狙擊，而自己提司法覆核只是為民請命。他一再否認公屋「被收回」，而是自己上月「主動寫信交還」，但確實因投訴被調查，房署職員還勸他「唔好咁傻」主動放棄。