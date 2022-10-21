免針紙案︱郭卓堅逾30次司法覆核輸多贏極少　欠巨額訟費收破產令

「長洲覆核王」郭卓堅於本月初入稟高院，就政府不接納早前被捕的7名西醫發出約二萬張「免針紙」一事申請司法覆核，今日獲判勝訴。翻查過去報道，郭卓堅過去曾超過30次就公眾利益相關事項提出司法覆核，不過勝極小、輸更多，其中在2016年時提出司法覆核，質疑食物環境衞生署沒有依照《殯儀館規例》執法，任由長洲鄉事委員會在海濱亭經營無牌殯儀館，獲法院裁定勝訴，食環署當年3月提出上訴亦遭駁回，連同今次免針紙案，獲勝案件三隻手指數完。



其餘由郭卓堅提出的司法覆核則大多都不獲受理或被判敗訴，更因此而被判需付付超過156萬的訟費，並遭律政司入稟申請破產，2020年7月8日法官在郭卓堅缺席的情況下頒下破產令，郭當時回應說：「4年（破產期）後又係一條好漢。」



▼「長洲覆核王」郭卓堅就二萬張「免針紙」一事申請司法覆核獲判勝訴▼



司法覆核食環署任由長洲鄉委會經營無牌殯儀館勝訴

郭卓堅過去曾超過30次就公眾利益相關事項提出司法覆核，不過極少有勝出，最近只有在2016年時，司法覆核食物環境衞生署沒有依照《殯儀館規例》執法，任由長洲鄉事委員會在海濱亭經營無牌殯儀館，獲法院裁定勝訴，食環署同年3月提出上訴亦遭駁回。

司法覆核丁權先小勝後輸 終極上訴敗訴

郭卓堅過去最轟動的一宗，是就丁權提出司法覆核。他在原訟庭獲小勝，部份政策被裁不合憲，但上訴庭則裁定政府勝訴，認為丁屋政策合憲，隨後郭卓堅再提出終極上訴，不過亦被終審法院裁定敗訴。

長洲覆核王起始：司法覆核運輸署批准新渡輪加價

郭卓堅自2006年因運輸署批准新渡輪的中環至長洲航線加價而首次提出司法覆核申請，之後便多次就長洲事務提出司法覆核，冀為長洲島民爭取利益，當中包括當局計劃在石鼓洲興建焚化爐和長洲非法殯葬造成污染等問題等。

而後來郭卓堅提出的司法覆核亦不再只局限於長洲的事項，他先後就香港電視網絡（HKTV）不獲發牌、政改諮詢報告、立法會遞補機制、2015年鉛水事件、要求取消新界原居民的丁屋權利、要求星光大道擴建重新公開招標、要求禁止執行廣深港高鐵一地兩檢等事件提出司法覆核。

鉛水事件未獲批法援下開審 敗訴要賠50萬堂費陷財困

不過，郭卓堅所提出的司法覆核大多都不獲受理或被判敗訴，當中2015年鉛水事件的司法覆核，郭卓堅未及獲批法援，法院便開庭處理，法庭最終不受理他的覆核申請，因此要賠上50萬港元堂費。另外亦因2019年理大事件敗訴，而欠下巨款，最後被判需付超過156萬的訟費。

郭卓堅最後於2020年遭律政司入稟申請破產，最後郭未有出席應訊，法官7月8日在郭卓堅缺席的情況下頒下破產令。他接受查詢時直言「由佢啦」、「出得嚟行，遲早要還。」