O記冚5外圍網涉收$4.6億賭款　拘57人包括骨幹、傀儡戶口持有人

隨着歐國盃開鑼，警方有組織罪案及三合會調查科（O記）加強打擊非法賭博，並鎖定5個活躍於本地的「外圍網」，以涉嫌「串謀收受賭注」及「洗黑錢」罪拘捕57人，年齡介乎18至74歲，包括5名骨幹成員、近20名「外圍中介」及傀儡戶口持有人。調查顯示，該5個「外圍網」由年初至今，共收取4.6億非法賭博存款，涉及足球、賽馬及網上牌類等。



有組織罪案及三合會調查科總督察黃宇徽（左）及高級督察黃俊康（右）交代案情。（陳浩然攝）

57人被捕 部分有黑社會背景

警方留意到「外圍」活動有數碼化趨勢，並採用非本地伺服器儲存數據，有組織罪案及三合會調查科遂於今年初展開「臨軒行動」打擊非法賭博網站，並針對5個活躍於本地的「外圍網」展開執法。

警方於上周四（13日）採取行動，共拘捕49男8女，包括5名骨幹成員、近20名「外圍中介」或以其他協助洗黑錢方式參與網站運作、傀儡戶口持有人等；部分人有三合會背景。全部被捕人分別涉嫌「串謀收受賭注」及「洗黑錢」罪被捕，獲准保釋候查。

調查顯示，該5個「外圍網」由年初至今，共收取4.6億非法賭博存款。（陳浩然攝）

調查顯示，該5個「外圍網」由年初至今，共收取4.6億非法賭博存款。拘捕行動期間，警方發現20名被捕人管有收受賭注的戶口；並在個別中介人的電子裝置及外圍登入帳戶，發現共$1.6億足球、賽馬、網上牌類賭博的投注紀錄，不排除包括他們所管理的客戶投注紀錄。

警方進一步調查，發現有人自願將轉數快戶口、銀行戶口及儲值支付工具戶口，交予犯罪集團，因此所有被捕均涉嫌干犯「串謀收受賭注」及「洗黑錢」罪。

調查顯示，該5個「外圍網」由年初至今，共收取4.6億非法賭博存款。（陳浩然攝）

部分外圍網聲稱海外合法註冊 警強調屬違法

警方留意到賭外圍波有網上趨勢，賭客毋須認識「莊家」或中介人，在社交平台收到非法賭網廣告後，透過連結到達網站賭博，並透過轉數快或銀行戶口過數，直接為戶口增值。根據香港法例第148章 「賭博條例」的「串謀收受賭注」，最高可被監禁7年及罰款500萬元；根據第455章「有組織及嚴重罪行條例」下的「洗黑錢」罪，最高刑罰為監禁14年級罰款500萬元。

警方發現部分非法賭博網站聲稱在海外合法註冊，並重申除了受香港法例規管的機構，其他聲稱合法註冊的網站均屬違法，任何人在網站投注均會觸犯「向收受賭注者投注」罪，最高可以被監禁9個月及罰款5萬元。

警方強調將就非法外圍賭博加強執法，並重申現時正值歐國盃，博彩投注額有所提高，呼籲市民循合法途徑投注。