警反詐騙拘245人涉款$5.4億　七旬女商人被「調查」兩年失2.6億

警方新界北總區科技及財富罪案組聯同豁下4個警區，於6月6至18日展開「馭浪」行動，以「洗黑錢」及「以欺騙手段取得財產」等罪拘捕245人，年齡介乎14至74歲，絕大部分為收取騙款的傀儡戶口持有人。警方是次共偵破179宗騙案，涉及騙款高達5.4億元。其中最大一宗案件，一名70歲女商人在約兩年內，被騙去2.58億港元。



行動中，警方檢取涉案所用的手提電話。（黃學潤攝）

警方新界北總區科技及財富罪案組署理總督察盧震綱指，警方於6月6至18日展開行動「馭浪」(WAVECRUISER)打擊詐騙及洗黑錢案件，以「洗黑錢」及「以欺騙手段取得財產」等罪拘捕164男81女，年齡介乎14至74歲，共偵破179宗騙案，頭三位分別電話騙案、投資騙案及網上求職騙案，分別有54宗、39宗及34宗；總涉款高達5.4億元。

騙徒訛稱內地執法機關人員 指要「調查」洗黑錢再以傀儡戶口洗黑錢

其中一宗，最高損失金額達到2.58億港元。受害人為一名70歲女商人，從事德、亞洲品牌等外國品牌代理生意顧問，她於兩年時間內陸續被騙去2.58億港元。

盧解釋該案騙徒犯案手法，指受害人在2022年2月收到騙徒的電話，而騙徒訛稱自己是內地執法機關人員，並聲稱受害人牽涉一宗洗黑錢的案件，需要接受調查，否則會遭拘捕和檢控。受害人信以為真，為自證清白，接受「調查」。

騙徒首先指示受害人開設6個個人銀行戶口，再指示受害人下載假冒的手機程式，並在內輸入6個新開戶口號碼和銀行密碼。騙徒聲稱此舉可協助執法機關審查當中資金來源。而審查結束後，如顯示到受害人為清白，所有資金是將會歸還受害人。受害人遂於持續兩年時間內，一共把2.58億港元，存入以上6個由個人開設的戶口。騙徒在聲稱「調查」期間，為不引起銀行注意，騙徒分別380多次將騙款轉走，每次金額約10至20萬，再到44個傀儡戶口。

警方展示騙徒作案手法。（香港警察 Facebook）

最後在今年1月份，騙徒表示「審查」已經完成，相約受害人在香港一間銀行外面，並聲稱將會歸還所有財產。最終騙徒沒有現身，隨之失聯。受害人方驚覺受騙，才就報警求助。盧指經警方調查之後，騙徒在是次案件，分別將轉賬騙款， 轉賬到44個不同的本地戶口。

騙徒向非華裔人士及學生買銀行戶口 以數千報酬「快錢」作招來

新界北總區防止罪案辦公室高級督察劉詠琳解釋傀儡戶口由來。行動中，被捕人士包括非華裔人士以及報稱為學生（14至21歲）的年輕人。犯罪團伙利用年輕人未成熟的心智以及非華裔人士不熟悉於本地法律的弱點，向他們招手，以「搵快錢」作招來。

首先，騙徒以數千元的報酬，去吸引被捕的傀儡戶口持有人租出、借出、或賣出自己的個人戶口。暑假將至，劉特意提醒年輕人，千萬不要為搵快錢而出賣個人銀行戶口，免招致法律責任、犧牲了自己的錦繡前程。

警方新界北總區科技及財富罪案組署理總督察盧震綱及新界北總區防止罪案辦公室高級督察劉詠琳與行動中檢獲的帳單與手提電話。（黃學潤攝）

劉指，警方亦留意到近日有騙徒假扮銀行職員或市民平日使用的平台客服，如淘寶、TikTok、微信、支付寶等，聲稱受害人已經購買會籍或者保險，繼而要求受害人轉帳到騙徒指定的銀行戶口作取消，從中騙取金錢。

警方呼籲多核查來電資訊 指受害人或被騙畢生積蓄甚負債

盧稱，希望能藉此案件提醒各位市民，除了要提防有騙徒假冒官員的騙案手法外，不要以為將錢存放在自己開設的戶口就代表安全。如果市民將戶口的資料和密碼洩露於騙徒，他們一樣能在戶口裏提走所有錢。是次案件，只屬於「冰山一角」；警方表示，其對每一宗案件皆十分重視，因往往受害人於騙案中，所損失的金錢為他們「畢生積蓄」、 甚至為退休後的生活費、更加有受害人所損失的金錢，是由朋友或財務公司借取。他們除了蒙受金錢損失之外，更加因騙案欠下一堆債務，禍及往後生活。

盧指出，如要有效打擊騙案及後續衍生的洗錢活動，第一步先要斷絕不法之徒取得傀儡戶口的渠道。警方呼籲切勿租借和出售個人戶口於他人，此舉會間接助長詐騙案的滋生，因不法之徒會利用你們的戶口，做不法勾當，直接對戶口持有人構成干犯洗黑錢罪行的風險。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，干犯洗黑錢罪行的人，一經定罪，最高刑罰為監禁14年及罰款500萬，警方希望市民切勿以身試法。

行動中，警方檢獲的銀行帳口轉帳紀錄。（黃學潤攝）

警方提醒，當收到陌生的來電，不論對方聲稱為銀行機構、保險職員、甚至是親朋戚友時，當牽涉到向借錢或者詢問銀行戶口號碼與密碼時，必須要小心求證，甚至立即收線，再親身聯絡相關機構，確保剛才聯絡者並非騙徒。市民需多行一步，保障自己和身邊的人，因為要有效去打擊騙案，必須要社會各界同心協力，才能達到「全民防騙」的效果。警方希望市民可以行多一步，多一點關心身邊人和多分享防騙資訊，減少騙案。