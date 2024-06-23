華心邨命案｜4度借錢予女死者　八旬鄰居：估唔到佢咁樣結局

中年漢為尋身份證，涉嫌連環拳毆斃女友被捕。死者姓陳（56歲），居住粉嶺華心邨華勉樓一個低層單位。82歲鄰居楊先生表示女死者平日行為有異，街坊退避三舍，過去曾4度向他借錢，雖然「有借有還」但確實長貧難顧。 鄰里多年，楊慨嘆：「估唔到個女人咁後生，咁樣嘅結局，生有時死有日，有咁嘅結尾，真係好難講。」



82歲鄰居楊先生表示女死者平日行為有異，過去曾4度向他借錢，雖然「有借有還」但確實長貧難顧。 鄰里多年，楊慨嘆：「估唔到個女人咁後生，咁樣嘅結局，生有時死有日，有咁嘅結尾，真係好難講。」（蔡正邦攝）

粉嶺華心邨命案女死者居於華勉樓低層單位，涉事單位目前被鐵鏈鎖上。82歲鄰居楊先生表示女死者行為有異，入住半年左右向他借錢稱：「阿叔！借4、500蚊嚟！」楊借她200元，先後4次，每次有借有還，但畢竟長貧難顧。又有一次女死者要求到楊先生家洗澡，楊立即拒絕：「我話唔好搞啲咁嘅嘢！走走走！一陣除晒衫話我非禮你強姦你咪大檸樂？」

他透露今年年頭女死者被前男友在沖涼期間偷走銀包電話，找楊生要求幫手報警「唔敢問我借錢呀」，女死者最後向保安座頭求助報警，其後警察拘捕前男友並押返單位搜證。

粉嶺華心邨命案女死者居於華勉樓低層單位，涉事單位目前被鐵鏈鎖上。（蔡正邦攝）

今日凌晨近1時，仵工移走遺體。（李家傑攝）

楊先生未有聽到日前單位傳出異響，對於鄰居死訊慨嘆：「估唔到個女人咁後生，咁樣嘅結局，生有時死有日，有咁嘅結尾，真係好難講。」

59歲男子前日（21日）疑因找不到身份證，懷疑被女友取去，遂登門尋找身份證，其間兩人發生爭執，男子疑曾多次拳毆女友，導致其倒地不起。男子以為女友詐死，未有理會並離開單位。直至昨日（22日）下午5時許，男子登門揭發女友昏迷不醒，立即報警求助，惟女友當場告不治。警方其後拘捕該名59歲涉案梁姓男子，案件列作謀殺，交由警方大埔警區重案組第3隊跟進。

粉嶺華心邨華勉樓發生命案，警方拘捕一名男子。（王譯揚攝）

男子被捕後，昨晚近8時由探員帶離涉案單位，他被黑布蒙頭，身上披有毛氈。晚上約11時，探員在大廈旁一個垃圾桶內，檢走床單、被鋪、衣服等雜物，並帶上涉案單位作調查。

粉嶺華心邨華勉樓發生命案，警員看守大廈旁一個垃圾場。（王譯揚攝）

粉嶺華心邨華勉樓發生命案，男子報案稱與女友爭執打架，女友頭部受傷，人員到場證實死亡。（王譯揚攝）