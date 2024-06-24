O記全港大反黑　搗破非法賭檔無牌酒吧及毒窟　226人被捕最細15歲

警方有組織罪案及三合會調查科聯同各大總區人員，一連兩日（22日及23日）在全港各區展開代號為「逸影」（FLOWINGSHADE）的反罪惡及反三合會行動，重點打擊涉及三合會及有組織犯罪集團的非法活動及斷絕犯罪分子的收入來源。



警方突擊搜查全港各區多個懷疑非法場所及罪案黑點，搗破8個懷疑非法賭檔、一個無牌酒吧及一個懷疑毒窟，以及在長沙灣副食品批發市場進行反黑工行動等。警員以分別涉嫌「販運危險藥物」、「管理賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「無牌售賣酒類飲品」、「在沒有領有酒牌的處所飲酒」、「違反逗留條件」、「僱用不可合法受僱的人」、「傷人」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）、「公眾地方非法打鬥」、「襲擊致造成實際身體傷害」、「管有危險藥物」、「經營毒窟」及「吸食或注射毒品」等罪共拘捕226人。

被捕人士包括135男及91女，而當中26名為非華裔男子及46名為非華裔女子（15至79歲），他們分別來自，尼泊爾、菲律賓、泰國、印尼、越南，斯里蘭卡、孟加拉、巴基斯坦、韓國、印度及加納 。行動中，人員檢獲小量懷疑大麻植物、大麻花、大麻油、海洛英、冰毒、可卡因、棒球棍及一批賭博用具。

警方重申，打擊黑社會活動及其收入來源是警務處處長首要行動項目之一，警方會繼續加強情報搜集以及適時作出重點執法行動以打擊暴力罪案、相關黑社會活動及其收入來源。