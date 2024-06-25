龍蝦灣行山意外│36年資歷民安隊員出現熱衰竭　由直升機送院救治

一名56歲男子，前日（23日）離開將軍澳寓所，前往龍蝦灣遠足後失蹤。多個政府部門及民間組織登山搜索13小時後，終在昨晨（24日）10時半尋回失蹤男子，惟他由直升機吊送到東區醫院搶救後，終在昨晚7時25分由醫生宣告不治。由於昨日天氣酷熱，在搜索行動完畢後，一名服務民安隊達36年的隊員，出現熱衰竭徵狀，須由直升機送院救治。民安隊證實事件，並指該名隊員現時情況穩定。



民安隊人員需背起大型背囊登山搜索。(翁鈺輝攝)

民眾安全服務隊發言人回覆《香港01》時證實，一名民安隊隊員，於昨日中午在西貢處理完成一宗山嶺搜救行動後感到身體不適，後由政府飛行服務隊派出直升機，將不適隊員送至灣仔直升機坪，再由救護車轉送至律敦治醫院治療。隊員初步有熱衰竭徵狀，現時情況穩定，正等待進一步檢查。發言人補充，該名隊員於1988年加入民安隊，現時為三級隊員，民安隊已派員探望及致以慰問，並會提供一切所需協助。

飛行服務隊直升機將不適的民安隊員救走。(翁鈺輝攝)

民安隊人員需背起大型背囊登山搜索。(翁鈺輝攝)

民安隊人員需背起大型背囊登山搜索。(翁鈺輝攝)

民安隊人員正在臨時指揮中心整理裝備。(翁鈺輝攝)

發言人續指，民安隊較早前已提醒各人員，在炎熱天氣下工作的預防措施，當中包括注意熱壓力的風險，多主動飲用足夠的水以補充水份，並隨時留意當值人員的身體狀況等。民安隊會繼續提示各人員在炎熱天氣下工作的預防措施，以保障各人員在酷熱天氣下工作的安全和健康。

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整個搜救行動歷時13小時，由消防處、警方將軍澳野外巡邏隊、機動部隊、失蹤人口調查組、無人機隊、水警、政府飛行服務隊、民安隊等共同搜救。消防人員使用視域分析方式，收窄搜索範圍。消防無人機亦配備手提電話定位儀，又聯同警察和消防處無人機隊於上空進行搜索。消防共派出21輛消防車、2輛救護車、90名消防員以及10名救護員。