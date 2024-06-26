山景邨企圖謀殺｜43歲男旺角被捕　疑生意周轉不靈圖與家人尋短

屯門山景邨景安樓一名43歲姓黃男子，疑受財務問題所困，疑在住所點燃一盆炭後離去，留下妻子與3名僅13至16歲的女兒在家。幸妻子今晨（26日）及時醒來，救回女兒與自己一命。警方證實已案件就拘捕一名43歲姓黃男子，涉嫌「企圖謀殺」。屯門警區刑事部總督察沈灝旻表示，經調查後相信黃男因生意周轉問題，受到經濟壓力，因而想與家人尋短；警方翻查閉路電視及分析後，相信黃男匿藏於西九龍區，部動用大量資源搜捕，於今日傍晚在旺角的賓館拘捕黃男，他會被通宵扣查。



警員封鎖單位調查。

消息稱，女戶主姓梁44歲，與姓黃丈夫（43歲）育有3名女兒，分別13、15及16歲，一家四口住在山景邨景安樓。

今日清晨5時45分，女戶主醒來發現廚房的鋅盆有被水浸住燒過的炭。她和3名女兒也感到頭暈，於是報警，稍後由救護車送往屯門醫院治理，各人均清醒，至中午時分，4人先後被轉送到東區醫院繼續治理，現時情況穩定。

現場是景安樓。（羅敏妍攝）

據了解，警方重案組接手調查後，發現女戶主4母女，昨晚（25日）吃過由男戶主所煮的晚餐後均有睡意。其中長女凌晨醒來時，發現單位門戶被牛皮膠紙封閉，其後父親獨自離家。幸最終女戶主醒過來發現有燒炭痕迹而報警，4母女險死還生，先被送往屯門醫院，其後轉送東區醫院救治，情況穩定。警方將案件改列企圖謀殺跟進。