歐國盃｜警聯同機構前往尖沙咀一帶酒吧宣傳　提醒切勿醉駕

警方表示，西九龍總區交通部道路安全組昨晚（28日），在西九龍區內舉行「歐洲國家盃反酒後駕駛宣傳活動」，以提醒市民在歐洲國家盃期間切勿酒後駕駛。



西九龍區交通部道路安全組推動多機構合作模式，聯同油尖旺區道路安全運動統籌委員會及香港交通安全隊人員，分別到尖沙咀一帶的酒吧提醒市民切勿酒後駕駛。（警方提供）

西九龍區交通部道路安全組推動多機構合作模式，聯同油尖旺區道路安全運動統籌委員會及香港交通安全隊人員，分別到尖沙咀一帶的酒吧提醒市民切勿酒後駕駛。（警方提供）

西九龍區交通部道路安全組推動多機構合作模式，聯同油尖旺區道路安全運動統籌委員會及香港交通安全隊人員，分別到尖沙咀河內道、寶勒巷、赫德道及諾士佛臺一帶的酒吧進行宣傳活動，提醒市民切勿酒後駕駛。

西九龍區交通部道路安全組推動多機構合作模式，聯同油尖旺區道路安全運動統籌委員會及香港交通安全隊人員，分別到尖沙咀一帶的酒吧提醒市民切勿酒後駕駛。（警方提供）

西九龍區交通部道路安全組推動多機構合作模式，聯同油尖旺區道路安全運動統籌委員會及香港交通安全隊人員，分別到尖沙咀一帶的酒吧提醒市民切勿酒後駕駛。（警方提供）

警方會繼續以教育和執法雙管齊下，希望提升市民的道路安全意識，令社會了解酒駕的嚴重性，警方亦會展開行動打擊酒駕及與車輛使用有關的罪案，將於區內多個地點設置路障截查可疑車輛。根據香港法例，酒後駕駛和藥後駕駛均屬嚴重罪行，一經定罪最高可判囚3年、罰款2.5萬元及停牌5年，市民切勿以身試法。

西九龍區交通部道路安全組推動多機構合作模式，聯同油尖旺區道路安全運動統籌委員會及香港交通安全隊人員，分別到尖沙咀一帶的酒吧提醒市民切勿酒後駕駛。（警方提供）