香港快運搭客葡撻遭外判地勤沒收食用　快運：涉事者已被即時解僱

周三（26日）網上流傳一張Instagram限時動態截圖，指有香港快運搭客帶葡撻上機時，懷疑被地勤沒收及擅自食用，事後一名涉事外判員工被內部處分。香港快運今日（29日）表示，鑑於近日有機場地勤服務外判商之員工嚴重違反處理乘客遺留食物的正確程序，公司首席營運官Sinead Conroy對此事高度重視，涉事員工已被相關機場地勤服務商即時解僱，並對其所有員工重申正確處理程序。



香港快運重申，公司容許旅客攜帶食物及飲料登機，惟不得在機艙內進食外帶食物及飲料。地勤人員會於登機前提醒旅客相關規定，但並不會沒收乘客食物。

截圖可見數名人士的手，打開多盒連鎖快餐店的葡撻，有人掛着員工證。（網上圖片）

香港快運稱一直以乘客為先，並堅守專業操守標準，絕不容忍任何不符合服務準則的行為。公司亦已就此與涉事服務商檢討現有的員工指引，並要求該公司加強內部培訓，確保為乘客提供服務的員工，操守表現符合專業標準。

網上周三（26日）瘋傳一張Instagram的限時動態截圖，可見截圖寫上「到底有幾鍾意食葡撻？UO（香港快運航空代碼）客帶嘢食上機，俾同事收X曬」；圖頂又寫有「提提大家HK Express係嚴禁攜帶外來食物上機」。截圖可見數名人士的手，打開多盒連鎖快餐店的葡撻，有人掛着員工證。