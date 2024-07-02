樂富鳳舞街路陷︱渠務署指有污水渠管破損　爭取周四凌晨重開路段

樂富鳳舞街、近摩士公園對開馬路今早（2日）出現路陷，多條巴士線需要改道。渠務署稱，路陷範圍約30米乘10米，深度約為1.5米，經過初步檢查後確認一條約1.5米深、直徑約450毫米的污水渠管出現破損；署方表示，已採取臨時措施截流並引流至附近渠務設施，確保相關渠務設施能保持運作，並爭取於周四（4日）凌晨起分階段重開相關路段。



樂富鳳舞街往東頭邨方向出現路陷，路陷範圍30米乘10米、深1.5米。(翁鈺輝攝)

渠務署指，因應路陷事故，鳳舞街介乎富美街與杏林街之間的南北行線已臨時封閉，並作出適當改道安排，呼籲駕駛人士請避免駛經有關道路；署方向受路陷事件影響的市民致歉。署方正全力進行相關緊急維修工作，以爭取於周四（4日）凌晨起分階段重開相關路減少對道路使用者的影響。

樂富鳳舞街往東頭邨方向出現路陷，路陷範圍30米乘10米、深1.5米。(翁鈺輝攝)

樂富鳳舞街往東頭邨方向出現路陷，路陷範圍30米乘10米、深1.5米。(翁鈺輝攝)

運輸署表示，因路面下陷，鳳舞街(來回方向)介乎富美街與杏林街之間的全線現已封閉。以下受影響巴士路線須改道行駛: 九巴第1號(來回方向)、九巴第7號(往尖沙咀方向)、九巴第11K號(來回方向)、過海隧道路線第113號(往堅尼地城方向)及沙田賽馬日路線第891號(往九龍城碼頭方向)，呼籲駕駛人士請考慮改用其他道路，現時上址交通繁忙。

樂富鳳舞街往東頭邨方向出現路陷，路陷範圍30米乘10米、深1.5米。（網上圖片）