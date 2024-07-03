警反詐騙及洗黑錢拘301人　傀儡戶口持有人被捕　涉220案騙$3.7億

警方於今年6月17日至7月3日期間，在全港多區展開代號「淺岸」的執法行動，以詐騙及洗黑錢等罪拘捕301人，年齡介乎18至79歲，當中不少人貪圖「一千幾百」而出賣個人資料或銀行戶口予詐騙集團收款，相關「傀儡銀行戶口」持有人已屬犯罪，同樣被捕。警方指行動共涉及220宗詐騙案及洗黑錢案，當中包括網上買賣、假冒內地官員、假冒客服、投資求職、網上情緣等，涉及款項總額逾3.7億元。



警方強調打擊詐騙罪案的行動仍會持續，又向「傀儡銀行戶口」持有人作出嚴正警告，不要以為賣出銀行戶口後，可以用「不知道戶口運作」作藉口置身於事外，強調有關行為是「助長咗詐騙集團，都令到無辜市民受騙，更加係嚴重破壞社會嘅法治」。



警方新界南總區刑事總部高級警司方志堅、刑事總部警司姚永勤、防止罪案辦公室主任總督察陳詠君及科技及財富罪案組高級督察鄭紫妍現向傳媒簡報案情。（黃學潤攝）

警方新界南總區刑事總部高級警司方志堅、刑事總部警司姚永勤、防止罪案辦公室主任總督察陳詠君及科技及財富罪案組高級督察鄭紫妍講述行動詳情，指代號「淺岸」的執法行動中拘捕了301人，當中包括223名男子、78名女子，年齡介乎18至79歲，報稱職業包括運輸工人、地盤工人、售貨員、侍應等，亦有人是無業；被捕人包括個別詐騙集團骨幹成員。

行動中，警方騙徒假冒內地公安的證件。（黃學潤攝）

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警方指被捕人當中，許多人是將自己的銀行戶口售賣給詐騙團伙，用作收取騙款的「傀儡銀行戶口」。方志堅表示，戶口持有人貪圖「一千幾百」的金錢利益，不惜將所有個人資料或個人銀行戶口的使用權和操控權，全賣給詐騙集團，協助犯罪分子收取騙款及清洗各種騙案的贓款。方強調：「我要向傀儡銀行戶口持有人作出嚴正警告，千祈唔好以為售賣銀行戶口之後，可以用『不知道戶口運作』呢個原因而置身於事外。」他強調有關行為是助長詐騙集團去欺騙無辜市民，嚴重破壞社會法治。

金管局過去亦有提醒市民切物出售或借出個人戶口。

方志堅表示，警方會根據香港法例第455章 《有組織及嚴重罪行條例》， 以洗黑錢罪檢控傀儡銀行戶口持有人，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元和監禁14年。由於案件盛行和相關案情嚴重，警方就這類型案件，會根據相關案情和向律政司徵詢意見，以加快檢控，亦會考慮向法庭申請加重傀儡戶口持有人的刑罰。

2024年首5個月錄過1.5萬宗騙案

新界南總區於2024年1月至5月聯同沙田警區、葵青警區、荃灣警區、大嶼山警區、機場警區共同執行行動，在全港總共錄得超過1.5萬宗騙案，當中3,600宗騙案涉及騙款高達6.4億元，騙款數字比去年同期上升25%或1.3億元。方志堅指被騙的市民來自各行各業，有為數不少專業人士，同時也有中學生和大學生；任何社會上的階層和群組，都有可能成為騙案的受害人。

警方展示騙案詳情及行動成果。（香港警察Facebook）

方志堅表示，今年首5個月發生的3,600宗騙案中，購物騙案達864宗，佔約四分之一；而有關投資的騙案和冒充客戶服務的電話騙案則錄上升趨勢，相關受害人甚至被騙去畢生積蓄 ，除了會造成財務損失，更可能帶來失業或承受心理壓力等結果。

網上購物遇「彈票黨」 男子被騙6萬元紅酒

新界南總區科技及財富罪案組高級督察鄭紫妍表示，市民在網上購物時，有騙徒會假扮賣家，在社交平台或者買賣平台發文稱出售貨物，吸引買家後，就指示對方存款到騙徒所操控的傀儡銀行戶口，收款後即失聯。警方分析騙徒資金流向，見到騙款快則10分鐘、慢則1天就會被轉到其他銀行戶口，當市民知悉被騙而報案時，貨款已被轉走。

警方展示網購騙案的詳情。（香港警察Facebook）

其中一宗個案，警方今年2月接獲報案指，受害人在網上買賣平台放售一瓶價值6萬元的名貴紅酒，其後與買家達成買賣協議，當受害人在網上銀行確認買家有「入數」，以為收到款項「萬無一失」，便和一名男子當面交收紅酒。惟之後銀行職員通知受害人，指較早前存入戶口的6萬元是空頭支票，實際上沒有存入款項，即受害人遇到俗稱的「彈票黨」，於是報警求助。

新界南總區刑事總部立即展開深入調查，翻查交收地點附近的大量閉路電視紀錄，成功鎖定收貨男子身份，亦確認該名男子在案發時曾到銀行櫃員機存入空頭支票假裝過數，再假冒買家與受害人交收。

警方展示網上購物騙案的例子。（香港警察Facebook）

另外，警方亦調查空頭支票戶口持有人，發現該戶口已被銀行取消，不會有結餘支付款項。但詐騙集團於另外63宗同類型的網上售賣貨物騙案中，仍然利用失效戶口的支票詐騙，涉及騙款總達230萬元。

警方表示，已在這次大型行動中，成功將涉案者「一網成擒」，以「串謀詐騙」拘捕收貨男子以及其犯罪團伙的成員，包括發出空頭支票戶口的持有人。警方相信，行動已成功瓦解一個活躍於本地以網購行騙的詐騙集團。

警方指出，「彈票黨」的詐騙手法，是利用支票存入後的過數期空檔，令受害人查閱銀行戶口結餘時已為已入數，但沒有仔細看清楚「可用結餘」金額而受騙。警方再次提醒市民收取貨款時，留意「可用結餘」的金額相符，才算是成功收取到款項，切勿物單憑入數收據作實，如有懷疑，應該立即終止交易。

網上購物平台客服「助你購物」、「幫你開會籍」再收費

假冒客服的騙案近年日漸盛行，新界南總區防止罪案辦公室總督察陳詠君指，受害人所損失的金額是由幾百至幾十萬元不等，騙徒近月更會假扮受歡迎的購物平台，又或者支付軟件的客戶服務員，例如淘寶、微信或支付寶等機構的客服人員，訛稱受害人參加了平台的VIP會籍或「百萬保障計劃」，藉辭「幫助」受害人購物，騙取個人資料再騙財。

警方展示有關騙徒假扮網絡平台客服的例子。（香港警察Facebook）

另有騙徒假扮電訊公司的職員，訛稱市民買了電話上台計劃，系統將會自動扣錢；又或稱可以幫受害人取消會籍等等。陳詠君指，無論騙徒假扮甚麼客服，過程中會不斷要求受害人支付各式各樣的手續費，或者交出網上銀行戶口資料，最終受害人損失金額由幾千至幾百萬元不等。

白撞短訊說高回報投資 初給甜頭後騙財失聯

投資騙案今年有多達401宗，騙徒通常會以「白撞」的短訊，自稱投資專家教導「高回報、低風險、必賺」的手法作招來，吸引想賺快錢的市民，受害人起初投資小數目或會獲一點點「甜頭」，先會賺到幾千元，並且成功收款，但當降低戒心後，騙徒就會利用高額的帳面回報，誘使受害人繼續再加碼投資。這類投資騙案，受害人往往已投資幾個月時間，看到豐厚回報想提款，騙徒即會失聯，受害人察覺被騙時已蒙受巨額損失。

警方展示投資騙案的例子。（香港警察Facebook）

警方表示，新界南總區刑事部一直緊密地留意著全港和區內的罪案情況。除了致力多角度去打擊詐騙團伙之外，也與不同社區夥伴攜手合作，於線上線下地向公眾灌輸防騙的資訊。警方呼籲市民謹記以下的三個防騙心法。

三個防騙手法，可點擊觀看



警方預告將與房屋署合作在公屋舉行防騙宣傳活動。（香港警察Facebook）

警方呼籲，市民如果懷疑受騙可以聯繫警方，或致電防騙易熱線（18222）求證 。