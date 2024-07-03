海關搗火炭工廈毒品倉檢$120萬貨　31歲男涉販毒被起訴周四提堂

海關毒品調查科人員昨日（2日）在火炭一座工廈內，截查一名本地男子，於其褲袋內發現10克懷疑氯胺酮（K仔），隨即將他拘捕。關員其後押解該名男子到其在附近租用的工廈單位搜查，再檢獲市值約120萬元的毒品。被捕31歲男子已被控兩項販運危險藥物罪，周四（4日）將在沙田裁判法院提堂。該批毒品主要供應給新界區的用家。



行動中，海關檢獲120萬元毒品，並拘捕一名31歲男子涉嫌販毒。（任葆穎攝）

香港海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任姚文顥表示，海關人員昨日（2日）於火炭工業區一帶進行緝毒行動，於一座工廈內截查一名31歲本地男子，在其褲袋內發現10克懷疑氯胺酮。其後海關人員將他押解到附近一個工廈單位搜查，於單位內再發現約5.5公斤懷疑大麻油、860克懷疑氯胺酮、600克懷疑冰毒以及一批毒品包裝工具，市值約120萬元。

行動中，海關檢獲120萬元毒品，包括氯胺酮、大麻油及冰毒等。（任葆穎攝）

姚文顥續指，被捕男子報稱無業，相信他是利用涉案單位儲存、包裝及分銷毒品，主要供應新界區用家 。該男子已被控販運危險藥物罪，周四（4日）將在沙田裁判法院提堂。

行動中，海關檢獲120萬元毒品，包括氯胺酮、大麻油及冰毒等。（任葆穎攝）

行動中，海關檢獲120萬元毒品，包括氯胺酮、大麻油、冰毒及一批毒品包裝工具。（任葆穎攝）

海關重申，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判終身監禁以及罰款500萬元。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。