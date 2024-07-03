高利貸集團法定利息逾5倍放數　22人被捕包括兩14至15歲青少年

深水埗警區刑事部經情報分析及調查後，鎖定一個相信由黑社會操控的高利貸集團，並於6月22日至7月2日期間展開代號「旋木」的執法行動，拘捕22人，涉「以過高利率放債」、「刑事毁壞」、「刑事恐嚇」及「洗黑錢」罪，當中更有兩名年僅14至15歲的青少年。警方相信該個高利貸集團涉及最少30宗收債相關刑事案件、涉款逾100萬元，當中的財務公司半年內交易金額已逾3,000萬元。行動中，警方檢取超過800份借貸文件，港幣約30萬元、1隻名貴手錶及1部名貴房車等證物。所有被捕人已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。



行動中，警方檢獲的現金。（王譯揚攝）

持牌財務公司變大耳窿 半年交易金額逾$3,000萬

警方深水埗警區刑事部總督察鄭騏鋒指，深水埗警區留意到在2024年1月至5月期間，區內收債相關刑事案件的數字，比上年同期大增，犯人通常以淋紅油或透過電話及短訊恐嚇事主。警方於今年第二季，透過情報搜集及分析，鎖定一個相信由黑社會操控的高利貸集團與多名參與非法收債的人，並於6月22日至7月2日期間拘捕20男2女（年齡介乎14至69歲），分別涉嫌以過高利率放債、刑事毀壞、刑事恐嚇及洗黑錢罪而被捕。警方相信已經成功瓦解一個活躍在西九龍區的高利貸犯罪集團。

警方深水埗警區刑事部督察劉宏志指出，警方拘捕了11名涉嫌刑事恐嚇的收數電話登記人，以及5名負責「淋紅油」等收債行為的疑犯。深水埗警區反三合會行動組亦於6月24日，持搜查令搜查佐敦一間持放債人牌照的財務公司，拘捕5男1女，包括公司負責人、2名股東和3名員工，他們涉嫌干犯「以過高利率放債」、「串謀以過高利率放債」等罪名。

行動中，警方檢獲的涉案文件與印章。（王譯揚攝）

財務公司負責人遭搜出百萬元名錶名車 料屬犯罪得益

該間的涉案財務公司，警方搜出超過800份借貸文件，並在公司內檢取大約30萬港元現金、5部電腦、15部手提電話。警方根據調查所得，相關財務公司名下的銀行戶口，於過往半年之內，有超過3,000萬港元交易紀錄，每宗借貸金額約數萬元，最高達50萬元。其後，警方在財務公司負責人位於大角咀的住所，檢取1隻名貴手錶和1部名貴房車，總值約100萬元，相信為犯罪集團的犯罪得益。

行動中，警方檢獲名錶與名車。（王譯揚攝）

債仔借$2萬遭扣走6000元現金 5個月還$2.2萬利率逾257%

劉宏志表示，放高利貸犯罪集團會先衽網上宣傳，或透過電話應用程式接觸市民，以快速批核借貸作招徠；借貸人只需要到財務公司約10多分鐘，或直接在電話和社交媒體提交個人資料，就可以完成借貸，在短時間內完成批核現金，但犯罪集團會以不同藉口，例如手續費、轉介費等，扣起借貸人10%至30%的借款。

其中一宗案件，借貸人想借2萬元現金，但被扣除30%借款即6,000元現金作為手續費。涉案財務公司則要求借貸人每15日還款超過2,200元，5個月內連本帶利還款共逾2.2萬元。經法證會計計算，年利率高達257.7%，是法定最高年利率48%的超過5倍。

另外，有關財務公司更會委託專門負責收數的人非法收數，包括去到借貸人的住所或公司單位，以恐嚇形式向借貸人收數，或在單位外淋紅油及張貼寫上借貸人個人資料的收數字條，亦會以電話和社交媒體滋擾或恐嚇借貸人或其親友。

行動中，警方檢獲的証物。（王譯揚攝）

電話號碼遭用於收數 登記用戶同被捕

是次拘捕行動中，有部分被捕人為涉及刑事案件電話號碼的登記用戶，相關電話號碼被用作恐嚇受害人還款。警方提醒市民切勿因金錢利益而售賣或借出身份證，或協助他人實名登記電話號碼，號碼免被用作非法用途，令登記人墮入法網。

警方行動當中有2名14至15歲的青少年，為大約數百至數千元酬勞而替犯罪集團收數，涉嫌刑事毀壞被捕。警方提醒臨近暑假，有不法分子利用年輕人賺快錢的心態，招募青少年作違法行為，但很多時候他們最後實際收不到報酬。警方重申，未成年者犯法一樣需要負上刑責，而刑事恐嚇以及刑事毀壞都是十分嚴重的罪行，一經定罪最高可被判處監禁5年或10年，呼籲青少年切勿以身試法。

警方亦留意到，不少騙徒以提供低息貸款為由，騙取市民借貸時付的保證金，或指使市民將貸款存入騙徒指定的戶口作為還款，最終騙取相關金額。因此，警方呼籲市民如有需要申請借貸，應光顧銀行或信譽良好及持有放債人牌照的財務公司，切勿輕信犯罪集團失實的廣告宣傳，向高利貸集團或違法的中介公司借貸。