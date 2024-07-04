將軍澳綁架案｜目擊者睹兩姐弟遊樂場玩耍　姐稱弟被捉走哭尋下落

將軍澳發生擄人勒索事件，有目擊者指案發前男童與家人在商場內遊樂場玩耍，其後一名女童焦急地找尋胞弟，哭說「畀一個阿姨捉住咗」。



一名3歲男童昨日（3日）光天化日下在商場內被人掩嘴擄走，家人被勒索66萬顆泰達幣（折合約港幣515萬元）。警方通宵追查，終於今日（4日）清晨在區內救回肉參及拘捕兩名涉案人士。

記者今早重返商場了解，有目擊者透露，昨日一對小姐弟曾在超市內遊樂場玩耍，其後母親來尋人，卻發現兒子不見蹤影，姐姐曾向母親稱弟弟被一名阿姨「捉住咗」，又哭著問職員：「有無見過我細佬？」

目擊者指，昨日有一對姐弟在超市遊樂場玩耍，其後母親尋人，發現兒子不知所終。（鄭嘉惠攝）

3歲男童與姊曾在遊樂場遊玩

今早《香港01》記者重返將軍澳廣場向商戶了解情況，目擊者憶述經過，指昨日下午約4時許，有一對小姐弟在商場2樓超市內的遊樂場玩耍。未幾母親來找尋兩姐弟，卻發現兒子不見蹤影，當時女孩向母親表示：「好似有個阿姨捉住咗佢（弟弟）。」女孩其後更哭著問超市職員：「有無見過我細佬？」據知，職員聞訊帶母女到服務台查詢。目擊者又指，警員事後到場調查及翻查超市內的閉路電視錄影。

目擊者形容，姐姐年紀小似小學生，但頗精靈，尋找弟弟時顯得慌張。而兩母女均操本地話。

據目擊者所指，兩姐弟曾在遊樂場玩耍。（鄭嘉惠攝）

據目擊者所指，兩姐弟曾在遊樂場玩耍。（鄭嘉惠攝）

據目擊者所指，兩姐弟曾在遊樂場玩耍。（鄭嘉惠攝）

昨晚（3日）網上廣傳數張照片，包括一張閉路電視圖片，可見一名兒童被一名身穿淺色衫、戴鴨嘴帽的人，用手巾掩嘴抱走。另外的圖片還有警員在場調查；一張剪貼而成，以簡體字印上「想小朋友安全 不可報警」字樣；「下載Telegram」以聯絡一個帳號；最後一張圖片，相信是聯絡該帳號後的Telegram對話截圖，對方指「我要錢 你要人 去虛擬貨幣店買66顆USDT（泰達幣）」，要求將該虛擬貨幣轉入一個地址，更稱「見不到有USDT到場，不會再上線」，該截圖附有小童近鏡照片，可見他正側身睡覺。

今日（4日）清晨在區內拘捕兩名涉案人士，救回肉參。消息指，事發時男童隨母親、母親友人、友人的子女在商場逛街，突然發現男童失蹤，其後接獲勒索的訊息；而藏參地點疑為同區屋苑天晉。現時男童在將軍澳醫院兒科病房留醫檢查，探員亦在場繼續調查，並檢走證物。

網上廣傳一張閉路電視照片，可見有人用手巾掩住兒童的嘴後抱走。

綁匪要脅66萬USDT，即逾500萬元港幣。