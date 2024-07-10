正生會多一男職員被捕　涉違商品說明條例訛稱可退按金書簿費

海關昨晚（9日）表示，已拘捕一名更生機構66歲男董事，指他涉嫌違反《商品說明條例》中，虛假商品說明及誤導性遺漏的罪行。據了解，事件涉及正生會，被捕人為正生會董事會副主席蕭如發。海關人員今日（10日）再次採取執法行動，以涉嫌違反《商品說明條例》，拘捕同一更生機構一名47歲男職員。



兩名被捕人現正保釋候查。海關稱，案件仍在調查中，不排除有更多涉案者被捕。

海關7月9日拘捕一間更生機構的66歲男董事，指他涉嫌違反《商品說明條例》。（左朗星攝）

海關表示，早前接獲舉報，指一間更生機構的職員向顧客提供為期兩年的訓練課程時作出虛假聲稱，表示其預繳的書簿費用可獲退還。然而，該機構最後沒有向顧客退回有關費用。此外，職員表示所繳付的住宿生活費按金將於顧客子女完成課程後，獲得退還。但當該機構停止提供訓練課程後，職員才向顧客提供重要資料，即有關的按金不會因為機構停止提供課程而退還。今日被捕的正是該名涉事職員。

海關昨晚稱，涉案書簿費用大概為7,495元，涉事家長更繳交住宿按金約8,000元。海關經調查後已就案件拘捕該更生機構一名66歲男董事，涉嫌違反《商品說明條例》中，虛假商品說明及誤導性遺漏的罪行，被捕人會獲准保釋候查，海關正繼續調查案件，不排除有更多人被捕。

海關7月9日拘捕一間更生機構的66歲男董事，指他涉嫌違反《商品說明條例》。（左朗星攝）

根據《條例》，任何商戶如將虛假商品說明應用於向消費者提供或要約向消費者提供的服務，即屬違法。而任何商戶如在交易過程中，遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，因而導致或相當可能導致一般消費者作出某項交易決定，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑違反《條例》的事宜。

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正生書院舊生劉同學說，聽到要停辦，故回來重遊，「順便睇吓啲狗狀況係點。」（廖雁雄攝）

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