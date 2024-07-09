更生機構董事涉違商品例被捕　未退還按金書簿費　消息：涉正生會

正生書院自本月7日起停運，有家長日前稱，正生會行政總裁過去曾表示學生要需讀滿兩年才可退回按金，但正生書院宣布停運後，正生會拒絕退還按金。海關今晚（9日）召開記者會表示，本月接獲市民舉報，一間位於離島的更生機構，介紹其為期兩年的訓練課程時涉嫌作出虛假聲稱，表示所預繳的書簿費用可於稍後退回，但機構其後沒有退款；又有職員指家長所付的住宿生活費按金，在其子女完成課程後可退回，但機構在停止提供訓練課程後，職員才表示按金不會因為機構停止提供課程而退還。



海關表示，涉案書簿費用大概為7,495元，涉事家長更繳交住宿按金約8,000元。海關經調查後已就案件拘捕該更生機構一名66歲男董事，涉嫌違反《商品說明條例》中，虛假商品說明及誤導性遺漏的罪行，被捕人會獲准保釋候查，海關正繼續調查案件，不排除有更多人被捕。

海關拘捕一間更生機構的66歲男董事，指他涉嫌違反《商品說明條例》。（左朗星攝）

海關拘捕一間更生機構的66歲男董事，指他涉嫌違反《商品說明條例》。（左朗星攝）

根據《商品說明條例》任何商家如在交易過程中，遺漏或隱藏重要資料或以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，因而導致或相當可能導致一般消費者作出某項交易決定，即屬違法。違者一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

▼正生書院最後一日營運▼



正生書院舊生劉同學說，聽到要停辦，故回來重遊，「順便睇吓啲狗狀況係點。」（廖雁雄攝）

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7月7日正生書院停運當日，一名女工仍留在女生宿舍，她叫記者「可唔可以唔好再騷擾我哋！」（廖雁雄攝）

正生書院校舍已無人煙，但仍有不少生活痕跡。（廖雁雄攝）

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正生後於1998年創立正生書院，屬私立中學，專門為染上毒癮、行為有偏差的學生提供正規教育。（郭梓謙攝）