正生會董事違商品說明條例被捕　據悉為正生會董事會副主席蕭如發

海關今晚（9日）表示，已拘捕一名位於離島更生機構的66歲男董事，指他涉嫌違反《商品說明條例》中，虛假商品說明及誤導性遺漏的罪行。據了解，事件涉及正生會，被捕人為正生會董事會副主席蕭如發。



海關拘捕一間更生機構的66歲男董事，指他涉嫌違反《商品說明條例》。（左朗星攝）

翻查資料，蕭如發於數月前正生會董事會人事大變動時才加入董事會。他本身是宣道會的牧師，其官方網站指蕭如發藉福音助人戒除癮癖，又有「戒癮牧師」、「戒賭牧師」之稱。蕭如發的官網亦稱自稱監獄牧師，有懲教署發出的「司鐸證」。官網又稱他在1985年神學畢業，自此關心基層人士的需要，初時服侍新移民家庭和戒毒者，其後參與反賭波合法化的行動；他又曾到歐美等地方分享福音戒賭。

海關拘捕一間更生機構的66歲男董事，指他涉嫌違反《商品說明條例》。（左朗星攝）

正生會今年1月被指詐騙及挪用數千萬元款項到海外，多人被捕，正生會創辦人林希聖、正生書院校長陳兆焯、前董事陳友志遭通緝。正生會董事會行政總裁李國基6月6日向員工發信指，因警方凍結了銀行戶口，無法繼續支付員工薪金，故正生書院將於7月7日停運。

港府於6月18日炮轟新董事「姑息養奸」、「包庇潛逃者」，又指董事會拒絕追討被林、陳轉移的逾五千萬元款項。蕭如發當時回應《香港01》查詢，6月19日晚會召開董事局會議，將發聲明回應事件，惟暫不便回應其他問題。陳兆焯同月發聲，向支持者發信，強調「從沒有挪用正生會託付給我的資金」，又指正生會收到的捐款，九成用到大嶼山芝麻灣的宿舍和學校上。

現時出任正生會董事會副主席蕭如發，有「戒賭牧師」之稱。（影音使團圖片）

正生書院自本月7日起停運，有家長日前稱，正生會行政總裁過去曾表示學生要需讀滿兩年才可退回按金，但正生書院宣布停運後，正生會拒絕退還按金。海關今晚（9日）召開記者會表示，本月接獲市民舉報，一間位於離島的更生機構，介紹其為期兩年的訓練課程時涉嫌作出虛假聲稱，表示所預繳的書簿費用可於稍後退回，但機構其後沒有退款；又有職員指家長所付的住宿生活費按金，在其子女完成課程後可退回，但機構在停止提供訓練課程後，職員才表示按金不會因為機構停止提供課程而退還。

海關表示，涉案書簿費用大概為7,495元，涉事家長更繳交住宿按金約8,000元。海關經調查後已就案件拘捕該更生機構一名66歲男董事，涉嫌違反《商品說明條例》中，虛假商品說明及誤導性遺漏的罪行，被捕人會獲准保釋候查，海關正繼續調查案件，不排除有更多人被捕。

▼正生書院最後一日營運▼



正生書院舊生劉同學說，聽到要停辦，故回來重遊，「順便睇吓啲狗狀況係點。」（廖雁雄攝）

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7月7日正生書院停運當日，一名女工仍留在女生宿舍，她叫記者「可唔可以唔好再騷擾我哋！」（廖雁雄攝）

正生書院校舍已無人煙，但仍有不少生活痕跡。（廖雁雄攝）

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正生後於1998年創立正生書院，屬私立中學，專門為染上毒癮、行為有偏差的學生提供正規教育。（郭梓謙攝）