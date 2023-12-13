半月204宗投資騙案 退休婦下載假App失$700萬│附假投資平台名單
撰文：歐文瀚
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警方近年不斷加強打擊不同類型的網絡騙案，但仍不斷有市民受害。警方「守網者」Facebook專頁透露，本月至今警方已錄得最少204宗網上投資騙案，本周損失最大的一宗案件涉款超過700萬元，呼籲市民切勿輕信社交平台的廣告，且如轉數快對目標轉帳戶口發出「高危警示」，就不應過數。
警方指，日前一名退休婦人看到Facebook廣告後，錯信假冒投資專家，下載一個名為「惠理通」的虛假投資程式，並在不足兩個月內，分26次將約700萬元「投資本金」轉帳至騙徒的本地銀行戶口，惟打算提款時遭平台以不同藉口阻止，始知受騙。
警方指出，騙徒會投放小量金錢賣廣告以增加可信性，圖「以小博大」，故提醒市民切勿輕易相信社交平台的廣告，如遇到以下詐騙投資平台或手機App，應「避之則吉」：
-3i Group plc（假冒同名投資公司）
-BiClub（假冒虛擬資產平台）
-Hudson Advisors（假冒虛擬資產平台）
-LINKGPT（假冒同名AI公司）
-POWR（假冒虛擬資產平台）
-Sofv（假冒同名投資公司）
另外，轉數快已推出「高危警示」機制，過數時如收款人的轉數快識別代號（如電話號碼、電郵地址或轉數快識別碼）與詐騙有關，並在警方的「防騙視伏器」內標籤為「高危有伏」，轉帳確認頁面即會彈出高危警示，市民應多加留意。
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