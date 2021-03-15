警搗網上情緣騙局拘14人　設計假投資APP呃184萬元　洗黑錢逾千萬

撰文： 楊婉婷 陳浩然 最後更新日期： 2021-03-15 19:30

警方搗破網上情緣及投資騙局拘捕14人，包括一名15歲男學生。詐騙集團利用交友APP結識受害人，發展成為情侶後，誘騙對方使用騙徒設計的假投資APP，受害人不虞有詐，將資金匯入騙徒提供的銀行戶口後，騙徒便捲款潛逃。警方調查發現有9人被騙，涉款184萬元。 同時，詐騙集團於網上以「搵快錢」利誘戶口持有人提供銀行戶口洗黑錢，包括接收網上情緣騙局的騙款。戶口持有人被禁錮在酒店房間內，一日三餐皆在房間內進食，直至詐騙及洗黑錢過程完成才准離開，洗黑錢總金額達1,200萬元。

沙田警區刑事部深入調查及分析區內詐騙案騙徒的犯案手法，鎖定一個有組織的詐騙及洗黑錢集團，並於今年3月12至14日在全港多區搜查共17個住所及酒店房間，拘捕14人，包括7名詐騙集團的骨幹成員及7名戶口持有人，年齡介乎15歲至42歲，部份人有黑社會背景；其中15歲被捕人士為男學生，是集團的骨幹成員，他亦有黑社會背景。被捕人士分別涉嫌串謀詐騙，洗黑錢及非法禁錮被捕。警方相信已經成功瓦解一個有組織的犯罪集團，並會繼續調查案件，不排除將來會有更多人被捕。

行動中，警方檢獲大量證物，包括現金、銀行卡、電腦、手提電話及疑犯犯案時穿著的衣物等。 警方目前成功偵破9宗詐騙案件，牽涉9名受害人，年齡介乎28至62歲。初步點算涉及款項184萬港元，其中一名受害人更損失63萬元，警方不排除案件牽涉更多的受害人。

提供戶口洗黑錢 每日可賺千元

警方調查發現一個有規模的詐騙集團，利用搵快錢作招倈，在不同的社交平台招攬市民開設銀行戶口及開啓網上銀行服務，然後將戶口租借予詐騙集團作洗黑錢用途。詐騙集團會安排戶口持有人入住多間不同的酒店，他們需要在酒店留宿。參與人士每日約賺取1000至2000元不等。

此外，詐騙集團會派人看守戶口持有人，要求他們交出手提電話、銀行卡及戶口密碼等，以確保他們不能夠與外界接觸，亦不能用任何方式操作他們所開設的銀行戶口。其間，他們不可以離開酒店，一日三餐都須在房間裡面進食，靠騙徒去提供外賣。騙徒會用有關的銀行戶口收騙款，利用受害人的密碼登入網上銀行，並用其手提電話接收銀行驗證碼以轉走騙款。當詐騙及洗黑錢過程完成後，才會讓戶口持有人離開。

詐騙集團亦利用網上平台或手機應用程式，包括交友程式。騙徒主動結識受害人，以網上情緣方式搏取受害人的信任，並向他們介紹高回報的投資方案，要求他們下載不知名手機應用程式以進行投資，誘使他們將大筆資金匯入騙徒提供的戶口。當受害人欲在戶口提取資金時，騙徒會以不同藉口推搪，受害人進一步查詢時，騙徒便不知所終。

酒店從業者玩交友APP墮騙局失63萬元

其中最大一宗損失金額為63萬元，該案的受害人是任職酒店從業者的36歲女子，她透過交友軟件認識男騙徒，雙方旋即發展為情侶關係，騙徒介紹投資方案，著女事主下載不知名手機應用程式。女事主四度匯款至銀行戶口，即騙徒招攬戶口持有人所提供的銀行戶口。



經警方調查後，詐騙集團由今年1月起運作，並發現有9個涉案銀行戶口，全部都有頻繁的資金流入及流出紀錄，單單一月份牽涉的黑錢款項已高達1,200萬港元。