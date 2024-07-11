牛頭角警署男警為左輪佩槍上彈時走火　發射一發子彈無釀傷亡

警方剛公佈更換國產佩槍計劃，取代現行的外國製佩槍；惟牛頭角警署昨日（10日）發生警員佩槍走火意外。警方表示，一名隸屬牛頭角分區的男警，昨在牛頭角分區警署上彈區，為一支左輪佩槍上彈時懷疑意外走火，發射一發子彈。事件中無人受傷。



警方重申，警隊就使用裝備有嚴格的規定，案件由牛頭角分區軍裝巡邏小隊第一隊跟進調查。

美國製史密夫威遜10型（Smith & Wesson Military & Police）「點三八」左輪手槍。(資料圖片)

牛頭角警署一名男警，昨（10日）為左輪佩槍上彈時走火。

警隊今日（11日）正式公布更換手槍計劃，表示將會淘汰軍裝警員的美國製史密夫威遜10型（Smith & Wesson Military & Police）「點三八」左輪手槍及刑偵警員的P250，引入兩款手槍，分別為中國製CF98-A及CS/LP5，兩款手槍均被中國警察、武警等部隊使用。預計每年訓練2000人員，首批為衝鋒隊、機動部隊、快速應變部隊，及總部刑偵人員，最快本月25日開始配備新槍執勤，至於暫未受訓人員會繼續使原有手槍。

警隊引入兩款手槍，分別為中國製CF98-A（圖左）及CS/LP5（圖右）。（鄭子峰攝）

警隊將會淘汰軍裝警員的「點三八」及刑偵警員的P250，新引入兩把手槍，分別為中國製CF98-A（圖左）及CS/LP5（圖右）。（鄭子峰攝）

▼ 7月11日 警隊公布更換手槍計劃 ▼

