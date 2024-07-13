龍翔道車禍電單車女乘客留醫6日不治　夫憂妻傷勢曾搶警槍圖自殺

7月7日中午約12時30分，黃大仙龍翔道發生車禍，一對夫婦騎電單車收慢車速時，遭尾隨私家車撞到，其中38歲姓曾妻子重創危殆，在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，延至今日（13日）下午3時30分不治。



曾婦的37歲姓林丈夫，周二（9日）在醫院探望曾婦期間，懷疑擔憂愛妻而情緒低落，涉嫌襲擊在場調查另一宗交通意外的警員，更企圖搶奪其佩槍自殺，由其他在場警員制止，林男涉嫌「襲警」及「企圖搶掠」被捕。

曾婦的林姓丈夫於周二（9日）在伊利沙伯醫院深切治療部涉嫌襲警，被黑布蒙頭，由警員推輪椅帶署調查。（梁偉權攝）

車禍發生在7月7日中午約12時半，林男駕駛電單車載著姓曾妻子，在龍翔道因交通情況收慢，疑被尾隨一輛私家車收掣不及撞倒，導致夫婦兩人受傷。其中林男情況嚴重；太太右腿骨折及流鼻血，半昏迷送院，入院後情況危殆，留醫深切治療部。

至7月9日晚上約7時34分，兩名隸屬西九龍總部交通部的警員，在深切治療部內調查前一日在旺角發生、涉及日籍女遊客被的士撞傷的交通意外。當交通警完成調查、準備離開病房時，有一名正在病房探病的男子，突然情緒激動，從後襲擊一名男警員，導致其手部受傷，有人更曾試圖搶一名警員的佩槍，並未成功，及時被另一名警員制服，即時黑布蒙頭拘捕。

7月9日襲警及搶槍案後，大批警員在醫院內調查。（黃梓霖攝）

據悉，涉嫌襲警及搶槍的，正是當時在病房內探望妻子的林男，他與在旺角車禍中受傷的日籍女遊客並不認識。事發時，林正在病房探望在周日（7日）因車禍受傷住院的妻子。消息稱，有人疑因憂心妻子的傷勢，情緒低落，突然萌生去意，企圖搶槍自盡。據知整個糾纏過程中，警員的佩槍並沒有離開過槍袋，警員沒有拔槍擎槍、亦沒有使用胡椒噴霧或警棍等武器。

警方表示，經初步調查，上述37歲男子涉嫌「襲警」及「企圖搶掠」被捕，案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。至於被捕人的動機，則仍有待調查。

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