元朗吊臂車撞輕鐵電纜｜47歲男司機涉危駕被捕　吊臂車被拖走調查

一輛吊臂車今午（18日）在輕鐵水邊圍站附近，撞毁一段輕鐵往屯門方向的架空電纜，導致多條輕鐵綫改道，不停塘坊村站至元朗站；港鐵已就事件報警。人員搶修3小時後，傍晚5時06分完成臨時復修，輕鐵服務逐步復常。警方表示，經初步調查，以涉嫌「危險駕駛」拘捕47歲姓蔡男司機，他酒精呼氣測試為零度，現正被扣留調查；事故幸無釀傷亡。



工作人員在場搶修及檢查電纜。（林振華攝）

事發於今午1時52分，一輛吊臂車沿青山公路—屏山段轉入水邊圍交匯處時，撞毁輕鐵架空電纜，電纜斷開，冒出火光。輕鐵610、614、615及761P綫需要改道，不停塘坊村站至元朗站。港鐵表示，傍晚5時06分完成臨時復修，輕鐵服務逐步復常。

現場可見，被撞毀的架空電纜約5.5米高，現場有路牌提醒車輛高度不得超過5.3米。消息稱，涉事吊臂車撞毀輕鐵電纜後，沿青山公路—屏山段左轉駛進朗天路，其間亦勾斷懷疑電話線，電線直墮地面，散落一地；事後吊臂車拖回警署調查。

涉事吊臂車駛進朗天路後，亦勾斷懷疑電話線，電線直墮地面，散落一地。（林振華攝）

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▼ 案發一刻車cam片段 ▼

