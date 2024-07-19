微軟死機｜機場離境大堂排長龍　登機櫃檯現故障藍屏　貼手寫航班

微軟（Microsoft）系統今日（19日）出現故障，疑與網絡安全軟件公司Crowdstrike的防毒軟件更新有關。全球多地航空公司、電視台等企業大受影響，香港國際機場亦未能幸免，部份航空公司須改用人手辦理登記手續，其中國泰航空及香港快運發公告指，部分設施未能使用。



《香港01》記者前往機場直擊，可見離境大堂的登機櫃檯大排長龍，市民拖着行李箱等候辦理登機手續。在香港快運的登機櫃檯，有職員在電子屏幕下方貼有手寫的航班資料，並指部分登機服務受影響，籲市民體諒。部分自助登機辦理登機手續設施貼有「Out of Service（暫停使用）」的字句。

機場部分電子屏幕亦出現藍色故障頁面，寫有懷疑Windows故障的白色字句。有機場職員手持手寫航班資料，在離境大堂各處向市民提供協助；亦有地勤服務商向市民派發飲用水。網上亦流傳圖片，可見大批警員亦到場協助。

在香港快運的登機櫃檯，有職員在電子屏幕下方貼有手寫的航班資料，並指部分登記服務受影響，籲市民體諒。（梁鵬威攝）

機管局指，由於微軟系統出現故障，全球各地應用該系統的相關航空公司服務受到影響。香港國際機場受影響航空公司須改用人手辦理登記手續。國泰航空及香港快運下午隨後亦發出公告，位於機場的自助辦理登機手續設施未能使用，須改以人手為旅客辦理登機手續。

受影響的航空公司須改用人手辦理登記手續，大批市民排隊等候辦理登機手續。（梁鵬威攝）

國泰於下午約4時半指，自助辦理登機手續設施已回復正常。至於採用人面識別的行李辦理櫃台及官網航班預訂服務，則仍然未能如常運作。國泰建議，旅客透過手機應用程式預訂機票或辦理登機手續。

香港快運就稱，其服務供應商、全球電子商務系統Navitaire出現故障，全球多間航空公司包括香港快運的網站、手機應用程式及微信小程序中部分功能亦受影響（包括Gotta Go Super Sale預訂）。香港快運同樣建議旅客在航班出發前至少3小時抵達機場；又呼籲身處機場的旅客，留意機場內的航班資訊顯示屏提供的最新狀況。

部分自助辦理登機手續設施貼有「Out of Service（暫停使用）」的字句。（羅日昇攝）

部分電子屏幕出現藍色故障頁面。（梁鵬威攝）

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