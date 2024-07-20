警搗土瓜灣道毒品儲存倉拘3男　檢125克可卡因市值$16萬

旺角警區特別職務隊人員根據線報及深入調查，昨日（19日）搗破一個位於土瓜灣道的懷疑毒品包裝及儲存倉庫，共檢獲約125克懷疑可卡因，市值約16萬元。行動中，警方以「販運危險藥物」共拘捕3名男子，所有人現正被扣留調查，案件仍在調查中。



行動中，警方檢獲懷疑可卡因、現金、包裝工具等証物。（警方提供）

行動期間，警員在士瓜灣道的住宅大廈梯間截查一名可疑男子，在他身上檢獲小量懷疑可卡因。其後，警員搜查該男子位於該大廈的住所單位，在內發現一名泰籍男子與一名本地男子。行動中，警方共檢獲約125克懷疑可卡因、現金、包裝工具等証物。警方遂以「販運危險藥物」拘捕3人，他們年齡介乎26至60歲，現正被扣留調查。

警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。