幣少與助手被全球通緝│國際刑警通緝令分7級　甚麼是紅色通緝令？

【幣少／黃鉦傑／國際刑警】國際刑警組織在網頁公布，已向「幣少」黃鉦傑及其前助手莫浚廷發出紅色通緝令。翻查資料，國際通緝令分7個級別，其中紅色通緝令分為兩種，第一種是執法部門內部互相通報消息；但如果申請通緝令的成員國希望引起公眾關注，國際刑警會將被通緝人士的相關資料上載至網站。單在去年，國際刑警已發出逾1.2萬張紅色通緝令。



香港警方若要尋求國際刑警協作發出告示，必須先徵詢律政司意見，連同法律意見及本港法庭發出的拘捕令，才可向國際刑警作申請。

國際刑警通緝令分為7個級別。（網頁截圖）

翻查國際刑警組織網頁，紅色通緝令獲部分國際刑警的成員國賦予法律權力，可臨時拘捕或拘留有關人士，以待提出引渡的要求；但這並非國際逮捕令，即使有人被列於紅色通緝令上，也不代表他所在當地政府必然會採取行動。截至2023年12月，國際刑警共有74,224張紅色通緝令仍然生效，單是2023年則發出12,260張。

國際通緝令/通告分7個級別，包括紅色、黃色、藍色、黑色、綠色、橙色及紫色，不同級別的通緝令有不同目的：

．紅色通緝令：要求拘捕或臨時拘捕被通緝人士，以便遣返

．黃色通告：協助尋找多數屬未成年的失蹤人士，或協助認明未能確定自己身份的人士

．藍色通告：搜集更多有關某人身份的資料，或搜集更多與某一項罪行有關的活動詳情

．黑色通告：找尋有關不明身份屍體的資料

．綠色通緝令：就觸犯刑事罪行並可能在其他國家重犯有關罪行的人士，向成員國發出警告及提供情報

．橙色通告：向警方、公共機構及其他國際組織發出警告，提醒他們偽裝武器、炸彈郵包及其他危險物品所帶來的威脅

．紫色通緝令：找尋有關罪犯犯案手法、犯案工具或掩飾手法的資料

另有一種「國際刑警組織－聯合國特別通告」，則是針對聯合國安理會制裁委員會實施禁制令的個人及團體而發出。

根據國際刑警網頁顯示，黃鉦傑已被發出紅色通緝令。（網頁截圖）

消息稱，香港警方向國際刑警組織申請發出通緝令，全球通緝「幣少」黃鉦傑。根據國際刑警網頁顯示，除了黃鉦傑已被發紅色通緝令，涉嫌干犯一項「欺詐」及兩項「盜竊」罪；曾被警方指為「幣少」助手的莫浚廷，同樣被發出紅色通緝令，涉嫌兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪（俗稱「洗黑錢」）。

曾被警方指為「幣少」助手的莫浚廷，被國際刑警發出紅色通緝令。（網頁截圖）

警方回覆《香港01》查詢表示，案件仍在調查中，警方不作評論。