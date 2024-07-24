幣少黃鉦傑遭發紅色通緝令｜曾賣挖礦機涉詐騙　深水埗撒錢成名

【幣少／黃鉦傑／國際刑警】國際刑警組織在網頁公布，已向「幣少」黃鉦傑及其助手莫浚廷發出紅色通緝令。「幣少」黃鉦傑於2018年因在深水埗撒鈔票而聲名大噪，並曾開設專頁分享炒幣心得。至2019年，他涉售賣挖礦機，被警方以涉嫌串謀詐騙罪拘捕，多名苦主報案稱其回報作出虛假聲稱，涉款至少2,750萬元。曾被警方指為「幣少」助手的莫浚廷，同涉挖礦機案被捕，他更於2023年捲入JPEX串謀詐騙案。



2019年2月28日，「幣少爺」黃鉦傑及助手莫浚廷，因挖礦機涉嫌串謀詐騙被捕。圖為當時警方帶黃鉦傑到荃灣的辦公室搜查。（資料圖片 / 賴南秋攝）

曾涉售挖礦機被捕

「幣少」黃鉦傑於2019年曾涉售賣挖礦機，被警方以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕。黃鉦傑當時曾公開推銷售價5位數，可挖出加密貨幣「Filecash coin」（FCC），並揚言買入這部礦機的人都會在三個月內收回成本。惟多名苦主其後報案，稱回報作出虛假聲稱，涉款至少2,750萬元。一名買家更入稟法院，向幣少追討索償12.5萬元。

莫浚廷前助手曾捲JPEX風波

就涉售挖礦機一案，警方當時亦以涉嫌「串謀詐騙」拘捕莫浚廷，他更被警方指是黃鉦傑的助手。翻查法庭記錄，2022年12月一宗小額錢債申索案件中，莫男與「幣少」黃鉦傑同列為被告。

莫男於2023年捲入JPEX涉串謀詐騙案，涉與澳洲註冊公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」有關。

黃鉦傑曾在YouTube頻道高調宣傳JPEX，但證監會警告後，已刪除所有相關影片。黃鉦傑其後亦發聲明指，以後不會再提及證監會指示所提及的交易所，但表明依舊會定期分享「點位分析」。

2019年2月28日，「幣少爺」黃鉦傑及助手莫浚廷，因挖礦機涉嫌串謀詐騙被捕。圖為當年莫浚廷於挖礦機講座時的情況。（網上圖片）

2018年深水埗撒鈔案 社交媒體分享炒幣心得

黃鉦傑除了賣挖礦機被捕外，最為人印象深刻是他2018年在深水埗福華街及桂林街交界撒鈔票，吸引逾百人圍觀及爭相拾錢。最終他承認一項在公眾地方犯的妨擾罪，被判囚10日，緩刑一年。

黃鉦傑亦曾以加密貨幣「教主」的身份在不同傳媒亮相，自言靠炒加密貨幣起家，投資30萬元就賺了8位數字（千萬元計），亦曾在社交媒體展示資產及名車。此外，「幣少」亦高調開班授徒，每堂課收入近20萬元，落力推介礦機，並聲稱兩年便可以賺到8倍，吸引大批粉絲追捧。

▼幣少2018年在深水埗撒鈔票▼



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消息稱，香港警方向國際刑警組織申請發出通緝令，全球通緝「幣少」黃鉦傑。根據國際刑警網頁顯示，除了黃鉦傑已被發紅色通緝令，涉嫌干犯一項「欺詐」及兩項「盜竊」罪；曾被警方指為「幣少」助手的莫浚廷，同樣被發出紅色通緝令，涉嫌兩項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪。

曾被警方指為「幣少」助手的莫浚廷，同樣被國際刑警發出紅色通緝令。（網頁截圖）