幣少與助手同被發紅色通緝令｜莫浚廷曾兩度被捕　捲JPEX等騙案

【幣少／黃鉦傑／國際刑警】國際刑警組織在網頁公布，已向「幣少」黃鉦傑及其助手莫浚廷發出紅色通緝令，其中國際刑警對莫浚廷的控罪是兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪（即俗稱「洗黑錢」）。



現年26歲的莫浚廷，與「幣少」於2019年涉售賣挖礦機，均被警方以涉嫌串謀詐騙罪拘捕；莫浚廷當時更被指是「幣少」的助手。2023年9月，莫浚廷涉嫌JPEX串謀詐騙案被捕，其後獲准保釋；他涉與澳洲註冊公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」有關。



2019年2月28日，「幣少爺」黃鉦傑及助手莫浚廷，因挖礦機涉嫌串謀詐騙被捕。圖為當年莫浚廷於挖礦機講座時的情況。（網上圖片）

與「幣少」同捲挖礦機騙案

2019年，「幣少」黃鉦傑公開推銷售價5位數，可挖出加密貨幣「Filecash coin」（FCC），並揚言買入這部礦機的人都會在三個月內收回成本。惟多名苦主其後報案，稱回報作出虛假聲稱，涉款至少2,750萬元。

警方事後以涉嫌「串謀詐騙」拘捕3人，包括「幣少」黃鉦傑、以及被指是其助手莫浚廷。其後一名買家更入稟法院，向涉案者追討索償12.5萬元。翻查法庭記錄，2022年12月一宗小額錢債申索案件中，莫男與黃鉦傑同列為被告。

曾被警方指為「幣少」助手的莫浚廷，同樣被國際刑警發出紅色通緝令。（網頁截圖）

國際刑警對莫浚廷的控罪是兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪（即俗稱「洗黑錢」）。（網頁截圖）

捲JPEX案中涉嫌「串謀詐騙」罪

2023年，加密貨幣平台交易平台JEPX被揭發從未向證監會申請牌照，並利用各種宣傳手法吸引投資者，直至用戶未能提取資產，懷疑被騙，事件終於「爆煲」；事後警方拘捕70人。警方於今年2月8日表示，累計接獲2,636人報案，涉款共約16.1億元。

莫浚廷於JPEX案中涉嫌「串謀詐騙」罪被捕，其後獲准保釋；他涉與澳洲註冊公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」有關。

根據國際刑警網頁顯示，黃鉦傑已被發出紅色通緝令。（網頁截圖）

消息稱，香港警方向國際刑警組織申請發出通緝令，全球通緝「幣少」黃鉦傑。根據國際刑警網頁顯示，除了黃鉦傑已被發紅色通緝令，涉嫌干犯一項「欺詐」及兩項「盜竊」罪；曾被警方指為「幣少」助手的莫浚廷，同樣被發出紅色通緝令，涉嫌兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪（俗稱「洗黑錢」）。

警方回覆《香港01》查詢稱，案件仍在調查中，警方不作評論。