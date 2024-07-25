葵涌荔崗街奪命工傷︱發展局：暫停涉事承建商競投工務工程資格

今早（25日）葵涌荔崗街地盤發生奪命工業意外，一名42歲姓潘男工人被夾於泥頭車及挖泥機之間，頭部重創，當場不治。發展局今晚就事件表示，作為政府工務工程服務的採購方，已按規管機制暫停涉事承建商競投工務工程的資格。



局方指，涉事承建商是發展局「認可公共工程承建商名冊」內的承建商。局方今日已向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程地盤平整類別的投標資格。

工人被夾在泥頭車與挖泥機之間慘死。（翁鈺輝攝）

發言人續稱，承建商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施。待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。有關暫停投標資格的規管行動不單適用於未來的招標，也適用於已經投標但尚未批出的工程合約。

政府有關部門現正就這宗工業事故進行調查並會依法處理，局方往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長其暫停投標資格的期限，甚至從該「認可名冊」內除名。

工人倒斃在泥頭車與挖泥機之間。

事發今早（25日)，午9時59分，警方接報葵涌荔崗街11號、浩景臺附近一個地盤，有工人在泥頭車旁工作期間，被一部懷疑突然轉動的挖泥機夾住頭部，令其頭部被困於泥頭車及挖泥機之間。救援人員到場，證實42歲姓潘男事主當場不治。

勞工處稱，已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其使用涉事的挖掘機，直至處方信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。

挖泥機將挖到的泥頭放到泥頭車上。

工人慘被夾在挖泥機與泥頭車之間，當場不治。（翁鈺輝攝）

死者家屬到場了解情況

葵青警區重案組調查事件

+ 2

勞工處人員到場

勞工處到場調查事件。（黃梓霖攝）