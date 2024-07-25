山頂超級豪宅La Hacienda獨立屋遇竊　失$200萬財物包括百達翡麗

山頂發生竊案。今（25日）午5時20分，警方接獲一名女子報案，指加列山道29號「La Hacienda」一幢獨立屋遇竊。經初步點算後，發現8隻名錶不翼而飛，包括百達翡麗（Patek Philippe）、愛彼錶（Audemars Piguet）及勞士力（Rolex）等，總值共約150萬元；另有iPad等電子產品亦懷疑被盜，總值約50萬元。警方將案件列作「盜竊」處理，中區刑事調查隊第6隊已接手跟進。



遇竊獨立屋位於山頂加列山道29號「La Hacienda」。（資料圖片 / 代理提供）

翻查資料顯示，La Hacienda位處超級豪宅地段，雖然分層物業樓齡已逾70年、而獨立屋則於1985年入伙，但深受富豪青睞，業主租客均非富則貴。其中於2020年，時任監警會委員關治平以2.35億，沽出La Hacienda一獨立屋，帳面大賺1億元。

而2015年10月，有「富豪飯堂」美譽的著名粵菜館「福臨門」，其創辦人徐維均（暱稱「七哥」）位於上址的獨立屋遇劫，兩匪掠走十多萬元財物，當年67歲的徐維均與匪徒糾纏時受傷送院。