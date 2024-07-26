債仔一身債再慘被呃錢　騙徒扮財仔追數呃走$34萬　警拘32人

警方於7月15日至7月25日期間展開代號「鋼網」的反借貸還款騙案行動，搗破一個新式詐騙集團。兩間財務中介公司將借貸人個人資料售於詐騙集團，集團再假扮財務公司職員，要求借貸人將還款存入集團的傀儡戶口。警方以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪拘捕32人，當中牽涉41宗詐騙案，涉款34萬元；另集團涉嫌洗黑錢超過1,000萬元。



元朗警區科技及財富罪案組督察何安生（左）及警方元朗警區刑事部署理警司袁皓霆（右）簡報案情。（王譯揚攝）

被捕人士為11男21女（年齡介乎19至63歲），當中包括1名集團主腦、4名集團骨幹成員、18名財務公司職員、6名傀儡戶口持有人。被捕傀儡戶口持有人，涉嫌提供個人銀行戶口資料或被詐騙集團，以金錢利誘開設銀行戶口予犯罪集團作處理犯罪得益之用，被清洗的犯罪得益共約1,000萬港元。

元朗警區刑事部署理警司袁皓霆指，詐騙集團以不法手段獲取借貸人的個人資料，再以電話或通訊軟件聯絡借貸人，催促還款或訛稱他們的款項尚未還清，要求借貸人將款項轉去不屬於財務公司的銀行戶口。

警方陳述的集團行騙手法。（王譯揚攝）

集團以借貸人的個人資料斂財，表格上有借貸人的婚姻狀況、名字、財政能力等資料。（王譯揚攝）

由於騙徒能夠在對話當中講出借貸人的個人資料及還款細節，借貸人不虞有詐，按騙徒的指示將款項匯入傀儡戶口。集團涉嫌與41宗騙案有關，損失金額共約34萬元，最大一宗金額涉款30萬元。

元朗警區科技及財富罪案組督察何安生稱，詐騙集團分工仔細，先儘快將騙款從戶口提取，再將資金轉入其他傀儡戶口以清洗犯罪得益。行動中，警方共檢取詐騙受害人的電話、部分傀儡戶口持有人的銀行卡、點鈔機、屬於受害人的貸款申請表、約4萬騙款。

行動中，警方檢獲填有借貸人個人資料的表格和傀儡戶口持有人的銀行卡。（王譯揚攝）

警方提醒市民小心保護個人資料，包括身份證、銀行、稅務等文件，以及自拍照片、錄像等可以用作網上開戶或借貸的個人資料及訊息。市民不要輕易相信匿名電話，如果有任何借貸應該向自己的財務機構查詢，如有懷疑也可以致電警方警方「防騙易」熱線18222。

行動中，警方檢獲傀儡戶口持有人的銀行卡。（王譯揚攝）

行動中，警方檢獲約4萬騙款與作案用電腦。（王譯揚攝）

▼警方提供的防騙資訊▼

