動漫節2024｜網紅「劉馬車」再被捕　涉灣仔會展襲擊16歲少年

第25屆香港動漫節今日（26日）在灣仔會展開鑼，網紅「劉馬車」在會場內涉施襲被捕。傍晚約5時30分，警方接報指灣仔會展一展覽廳出入口，2名男子懷疑打鬥。救援人員到場，發現一名16歲少年面部受傷，由救護車送往律敦治醫院治理。警方經初步調查，以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」拘捕一名28歲姓劉男子，據悉被捕男子是外號「劉馬車」的網絡紅人劉駿軒。據了解，二人疑因金錢問題爭執，其間有人用手推撞傷者，攤檔職員見狀報案。



消息指，劉馬車去年曾借出4,000元予事主，但對方尚未歸還。兩人今日在會展見到面時，劉馬車涉揮拳襲擊對方。

懷疑傷者的朋友事後將影片發布至Instagram，指他們一行人在動漫節途中見到劉馬車，形容劉「乜都無講，衝埋黎打人。」傷者面部有多條傷痕，衣領鈕扣解開呈V狀，救護員在場為他治理；有警員持盾牌到場調查。從傷者上載的Instagram片段可見，劉馬車情緒激動，用手指向拍片者。

一名16歲少年面部受傷，送院治理。（Instagram截圖）

翻查資料，「劉馬車」曾捲入多宗非禮案，涉嫌去年底至今年初在天水圍及荃灣不同地點，假裝物品跌落地上，趁機女性小腿，並於今年1月起還押。今年6月他在法庭承認9項非禮罪，被判監24個星期。

「劉馬車」用手指向拍片者，情緒激動。（Instagram截圖）

警員持盾牌到場調查。（Instagram截圖）