佐敦謀殺．內情｜勝和男被同門質疑撬牆腳　遇襲數小時後被抬落樓

佐敦庇利金街今晨（28日）發生的謀殺案，更多內情曝光。消息稱，涉事唐樓單位為非法釣魚機賭檔及毒窟，姓彭（33歲）死者負責睇場，有黑幫「和勝和」背景，他疑被指「撬牆腳」而在街頭遭同門襲擊，返上樓後3個半小時，始由其他人抬落樓。消息稱，警方事後調查3男2女，拘捕一名涉案女子，仍正追緝懷疑施襲男子。



一名男子今早（28日）被發現倒臥於佐敦庇利金街63號唐樓地下，送院後不治。（黃學潤攝）

據街坊向《香港01》提供的閉路電視片段可見，事主早於凌晨2時許，已在街頭疑被人錘扑重創。據了解，彭男與另一名姓巫（40歲）同門，均跟隨頭目「電話亮」，電話亮則為「鬍鬚保」的手下；涉案單位則為非法釣魚機賭檔及毒窟，彭男負責「睇場」。

消息指，彭男因被巫男質疑「撬牆腳」，凌晨約2時許爭執遇襲，據悉當時案發單位約有7人在內。彭男其後情況急轉直下，及至早上6時左右，始由其他人合力抬落樓，最終送院不治。

案發於今早（28日）約6時03分，姓彭（33歲）男子被發現倒臥於庇利金街63號唐樓外行人路，事主被送往伊利沙伯醫院後，證實不治。警方相信事主從上址一個放有吸食毒品工具及釣魚機的單位離開，其身上有傷勢，將案件列「謀殺」處理，交由油尖警區重案組接手跟進。消息稱，警方調查3男2女後，拘捕一名姓楊（32歲）涉案女子，正追緝懷疑施襲的姓巫（40歲）男子。

警員封鎖現場調查。（黃學潤攝）

佐敦男子倒臥街頭送院不治，警方列作謀殺案調查。（黃學潤攝）

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探員破門進入一低層單位調查。（黃學潤攝）

今日（28日）傍晚時份，警方檢走多部釣魚機等證物調查。（左朗星攝）