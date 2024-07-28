佐敦謀殺．天眼曝光︱死者20秒遭錘扑12下 抬落樓後兩女做心外壓
撰文：曹德熙 羅日昇
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佐敦庇利金街今早（28日）發生的謀殺案，姓彭（33歲）勝和男疑被指「撬牆腳」，遭同門襲擊，送院後不治。警方將案件列作「謀殺」處理，交由油尖警區重案組跟進，消息指已拘捕一名涉案女子，正追緝施襲男。
《香港01》獲得多段案發前後的「天眼」片段，可見凌晨2時22分左右，事主在街頭被一名白衫男用錘襲擊，20秒內狂扑12下，由行人路拉扯至馬路中央。事主其後自行返回唐樓。3個半小時後至清晨6時，被抬落樓下行人路，2名女子先後為其做心外壓急救。
從相關閉路電視片段可見，凌晨約2時22分，2男1女從涉案唐樓落樓後，白衣男從後亮錘狂扑事主，雙方由行人路拉扯至馬路中央，糾纏期間事主被扑至跌倒，短短20秒他被扑至少12下。其後白衣男仍繼續「手指指」指罵，再持錘施然往寶靈街方向離去。同行長髮女一直無阻止，待白衣男離開後，才蹲下查問事主傷勢。事主受傷坐於馬路中達7分鐘後，才自行站起，返回庇利金街63號唐樓。
另一條天眼片段則可見，清晨6時01分，即事主遇襲後超過3個半小時，兩名女子先離開唐樓，未幾兩名男子將事主抬落樓，放於行人路邊，一名正在打電話的中年漢緊隨其後。最終3名男子先後離去，期間兩名女子輪流替事主做心外壓，大約5分鐘後救護車趕抵現場。
案發於今早（28日）約6時03分，姓彭（33歲）男子被發現倒臥於庇利金街63號唐樓外行人路，事主被送往伊利沙伯醫院後，證實不治。警方相信事主從上址一個放有吸食毒品工具及釣魚機的單位離開，其身上有傷勢，將案件列「謀殺」處理，交由油尖警區重案組接手跟進。
消息稱，警方調查3男2女後，拘捕一名姓楊（32歲）涉案女子，正追緝懷疑施襲的姓巫（40歲）男子。據悉，死者有黑幫「和勝和」背景，與巫男為同門，疑被對方質疑「撬牆腳」而遇襲。
佐敦謀殺｜死者遭錘扑再棄路邊 女街坊天眼目擊：一條人命咁整死佐敦謀殺．內情｜勝和男被同門質疑撬牆腳 遇襲數小時後被抬落樓佐敦謀殺｜消息：死者疑遭人用武器襲擊 警拘一女 追緝施襲男佐敦謀殺｜男子伏屍唐樓外有可疑傷勢 警列謀殺案調查