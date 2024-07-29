幣少與助手同被發紅色通緝令│消息：幣少經台灣潛逃東南亞

【幣少／黃鉦傑／國際刑警】國際刑警組織在網頁公布，已向「幣少」黃鉦傑及其前助手莫浚廷發出紅色通緝令。消息指黃鉦傑去年底已潛逃台灣，目前匿藏東南亞，國際刑警通知當地警方協助追查「幣少」下落。



根據國際刑警網頁顯示，黃鉦傑已被發出紅色通緝令。（網頁截圖）

「幣少」黃鉦傑於2018年因在深水埗撒鈔票而聲名大噪，並曾開設專頁分享炒幣心得。至2019年，他涉售賣挖礦機，被警方以涉嫌串謀詐騙罪拘捕，多名苦主報案稱其回報作出虛假聲稱，涉款至少2,750萬元。曾被警方指為「幣少」助手的莫浚廷，同涉挖礦機案被捕，他更於2023年捲入JPEX串謀詐騙案。

「幣少」黃鉦傑於2019年曾涉售賣挖礦機，被警方以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕。黃鉦傑當時曾公開推銷售價5位數，可挖出加密貨幣「Filecash coin」（FCC），並揚言買入這部礦機的人都會在三個月內收回成本。惟多名苦主其後報案，稱回報作出虛假聲稱，涉款至少2,750萬元。一名買家更入稟法院，向幣少追討索償12.5萬元。

▼幣少2018年在深水埗撒鈔票▼



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消息稱，香港警方向國際刑警組織申請發出通緝令，全球通緝「幣少」黃鉦傑。根據國際刑警網頁顯示，除了黃鉦傑已被發紅色通緝令，涉嫌干犯一項「欺詐」及兩項「盜竊」罪。消息指，黃鉦傑早於去年底潛逃台灣，在台灣生活一段日子，目前已轉移匿藏東南亞地區。不過，香港與新加坡、馬來西亞、菲律賓等東南亞國家有移交逃犯協定，若通緝犯在當地落網，有機會被引渡返香港受審。

至於曾被警方指為「幣少」助手的莫浚廷，同樣被發出紅色通緝令，涉嫌兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪（俗稱「洗黑錢」）。

曾被警方指為「幣少」助手的莫浚廷，被國際刑警發出紅色通緝令。（網頁截圖）