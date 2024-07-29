慈雲山謀殺｜相識10載疑有第三者　工程師扼斃女友偷用手機扮請假

慈雲山華基大樓謀殺案，姓吳（46歲）女文員早於上周二（23日）遭男友扼斃，陳屍數日至周六（27日）始被揭發。警方昨日（28日）將男友拘捕，今日（29日）傍晚將其押返案發單位搜證。據了解，兩人為同事兼情侶，疑女方有第三者，男友怒極雙手緊扼事主頸部數分鐘，致其窒息致死。有人闖下彌天大禍後，盜用女友手提電話使用社交帳戶扮向公司請假，再將電話棄於北角碼頭對開。警方已尋回吳女的電話調查。



今日（29日）傍晚，疑犯黑布蒙頭、腰間縛上鐵鏈，被警員押回案發單位搜證。（羅日昇攝）

相識10年同事變情侶 女死者疑有第三者

涉嫌「謀殺」被捕的姓溫（43歲）男子，任職工程師。今日（29日）傍晚約5時20分，黑布蒙頭、腰間縛上鐵鏈，由警員押回案發華基大廈單位搜證。消息稱，他與姓吳（46歲）女死者相識約10年，原為同事關係，近一年發展為情侶。涉案單位由吳女於數年前購入，她曾經結婚，之後離異；溫男亦已婚有子女。近日，吳女疑有第三者，疑因此觸發命案。

警方黃大仙警區刑事部總督察鄒振邦（右）及重案組督察林英品（左）交代案情。（林幸言攝）

感情「爆煲」動殺機 雙手扼女友頸數分鐘致死

黃大仙警區刑事部總督察鄒振邦稱，上周六（27日）晚約6時45分，事主家屬報案，指她倒臥睡房床上。救援人員於6時58分證實她死亡。死者左眼、鎖骨有明顯瘀傷，面部有不尋常血點。警方經點算後，發現女事主的手提電話不知所終，但其他貴重財物仍在。

黃大仙警區重案組第二隊接手調查及翻查大量閉路電視片段後，發現死者男朋友說法可疑，案發翌日（28日）以涉嫌「謀殺」將其拘捕，相信他上周二（23日） 晚上與事主一同返回單位後，就感情問題爭執，糾纏間疑犯雙手扼着事主頸部數分鐘，致她失去呼吸。

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偷用女死者手機向上司請假 棄於北角碼頭

為了掩飾事件，疑犯取走事主的手提電話，並假扮成女事主，透過其社交媒體帳戶向上司請假。及後，將其電話棄於北角碼頭對開海面。

由於疑犯與同事報稱與女事主失聯多日，經公司通知家屬後，最終由家屬登門揭發事件。法醫今日進行解剖，相信窒息是死亡原因。警方於今早已尋回電話，初步相信事件涉及第三者。

案發慈雲山毓華里1號華基大樓。（翁鈺輝攝）

案發慈雲山毓華里1號華基大樓。（翁鈺輝攝）