慈雲山謀殺｜涉案情侶關係複雜　女死者已婚離異　疑犯已婚有子女

慈雲山華基大樓謀殺案，姓吳（46歲）女文員早於上周二（23日）疑因感情問題，遭同事兼男友扼壓頸部致死，陳屍數日至周六（27日）始東窗事發。案中情侶更多感情轇轕亦進一步曝光，兩人相識10載，同事變情侶，女方結婚離婚、男方已婚有子女；近日女事主更疑有第三者，疑「四角戀」局面終觸發命案。



疑犯黑布蒙頭、腰間縛上鐵鏈，被警員押至案發單位協助搜證。（林幸言攝）

關係複雜 女死者已婚離異 疑犯已婚有子女

消息稱，案中情侶關係十分複雜。涉嫌「謀殺」被捕的姓溫（43歲）男子，任職工程師，他與姓吳（46歲）女死者相識約10年，原本為同事關係，直至近一年才發展為情侶。

至於案發慈雲山華基大廈單位，據悉由吳女於數年前購入，她曾經結婚，之後離異；溫男亦已婚，育有子女，另有居所。近日，吳女疑有第三者，事發當日正因相關感情問題「吵大鑊」，最終有人徒手將女友扼斃。

疑犯由探員押解至北角碼頭進行案件重組。（陳浩然攝）

命案於上周六（27日）晚約6時45分揭發，姓吳（46歲）女事主被家人發現倒臥於慈雲山華基大廈住所床上，其左眼、鎖骨有瘀傷，面有不尋常血點。黃大仙警區重案組發現姓溫（43歲）男朋友說法可疑，翌日（28日）以涉嫌「謀殺」將其拘捕，相信他上周二（23日） 晚用雙手扼斃事主，偷用其手提電話使用社交帳戶向上司請假，直至家人接獲公司通知上門後，才揭發命案。

疑犯事後將手提電話棄於北角碼頭海面。今（29日）傍晚約6時許，警方將疑犯押解至北角碼頭重組案情。探員向疑犯確認位置，模擬將死者手機拋落海的情況，期間有警員手持攝錄機全程拍攝。現場所見，整個案件重組過程於10分鐘內完成。

現場為慈雲山華基大樓。（翁鈺輝攝）

慈雲山發生謀殺案，周六（7月27日）晚上6時45分，警方接報一名女子倒斃慈雲山毓華里1號華基大樓單位內。（翁鈺輝攝）