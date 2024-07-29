慈雲山謀殺｜疑犯盜用手機後棄北角碼頭　警押解重組掉落海過程

慈雲山華基大樓謀殺案，揭發姓吳（46歲）女文員早於上周二（23日）疑因第三者問題遭男友扼斃，陳屍數日至周六（27日）始東窗事發。有人闖下彌天大禍後，盜用女友手提電話扮向公司請假，再將電話棄於北角碼頭海面。警方今早（29日）尋回手提電話，傍晚再將疑犯押返北角碼頭進行案件重組，模擬將手機拋落海的情況。



疑犯由探員押解至北角碼頭進行案件重組。（陳浩然攝）

今（29日）傍晚約6時許，一輛黑色七人車接載探員、鑑證科人員及疑犯，抵達北角渣華道街市斜對面。疑犯其後被押解至北角碼頭，他戴上頭套、雙手鎖上手銬、腰纏鐵鏈，由兩名探員左右兩邊押往海傍。

過程中，探員向疑犯確認位置，模擬將死者手機拋落海的情況，期間有警員手持攝錄機全程拍攝。現場所見，整個案件重組過程於10分鐘內完成，疑犯再由警員押上車離去。

男疑犯戴上頭套，其雙手被鎖上手銬，腰纏鐵鏈被押解北角碼頭進行案件重組。（陳浩然攝）

命案於上周六（27日）晚約6時45分揭發，姓吳（46歲）女事主被家人發現倒臥於慈雲山華基大廈住所床上，其左眼、鎖骨有瘀傷，面有不尋常血點。黃大仙警區重案組發現姓溫（43歲）男朋友說法可疑，翌日（28日）以涉嫌「謀殺」將其拘捕，相信他上周二（23日） 晚用雙手扼斃事主，偷用其手提電話使用社交帳戶向上司請假，企圖掩飾，直至家人接獲公司通知上門後，才揭發命案。

消息稱，案中男女相識約10年，原為同事關係，近一年發展為情侶。涉案單位由吳女於數年前購入，她曾經結婚，之後離異；溫男亦已婚有子女。近日，吳女疑有第三者，疑因此觸發命案。

今日（29日）傍晚，疑犯黑布蒙頭、腰間縛上鐵鏈，被警員押回案發慈雲山華基大廈單位搜證。（羅日昇攝）

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現場為慈雲山華基大樓。（翁鈺輝攝）

慈雲山發生謀殺案，周六（7月27日）晚上6時45分，警方接報一名女子倒斃慈雲山毓華里1號華基大樓單位內。（翁鈺輝攝）