警旺角破地下賭場拘18人　檢獲釣魚機麻雀檯及2,700元賭款等證物

警方昨日（4日）在旺角彌敦道偵破地下賭場，在兩個單位內拘捕18人，起獲釣魚機及麻雀檯等賭具。警方呼籲市民守法，嚴格遵守相關規例。警方亦提醒業主有責任去了解租客租用單位的用途，避免租客使用單位作非法用途。警方重申，將繼續嚴正執法，打擊各項非法活動。



警方在行動中拘捕10多人，起獲賭具。(警方圖片)

警方表示，旺角警區特別職務隊人員，於昨日（8月4日）展開代號「蓄勢」（FULLBOOM）行動，經深入調查和情報分析後，鎖定彌敦道兩個單位，並搗破1個懷疑非法釣魚機賭場及1個懷疑非法麻雀賭檔。

警方在行動中拘捕10多人，起獲賭具。(警方圖片)

行動中，人員拘捕1名35歲本地男子、及1名39歲本地女子，涉嫌「經營賭博場所」。另外亦拘捕10名本地男子、1名內地男子及5名本地女子，年齡介乎19至61歲，涉嫌「在賭博場所內賭博」。

警方在行動中拘捕10多人，起獲賭具。(警方圖片)

人員在單位內檢獲兩部釣魚機、3張麻雀枱、2,700元現金及一批賭具。所有被捕人現正被扣留調查。

警方在行動中拘捕10多人，起獲賭具。(警方圖片)

根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。