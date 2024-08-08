觀塘照顧者雙屍｜單位傳臭味　鄰居：從未見過有人探望母子

觀塘昨日（8日）發生照顧者雙屍命案，一名60歲男子疑在家中暈倒後失救喪命，其患病、需要長期臥床的82歲母親失去照顧而死亡。《香港01》記者到現場了解，搬入一年多的鄰居張小姐表示，平日只見男死者出入事發單位，大概早上7時許出門上班，下午5時多回來，形容他「好高大」、「不跟人說話，好怪」，並指他身上及單位都傳出臭味。



張小姐又提到，她從來沒有見過涉事單位內的婆婆，更從未見過有人前來探望母子，坦言得悉事件後感到害怕。

張小姐提到，她從來沒有見過涉事單位內的婆婆，更從未見過有人前來探望母子。（黃煦緻攝）

現場可見，涉事單位大門深鎖，門外掛上一部念佛經的播放機；另外單位一帶亦傳出陣陣臭味。

《香港01》記者重返現場，涉事單位大門深鎖，門外掛上一部念佛經的播放機。（翁鈺輝攝）

警方昨午（7日）5時許接獲瑞和街78號長安大樓一業主報案，指租客失聯數日，於是登門了解卻無人應門，懷疑租客暈倒屋內。救援人員接報趕至破門入內，證實涉事母子當場死亡。

便衣探員到場調查。（林振華攝）

警員進入涉事單位內調查。（林振華攝）

據了解，涉事82歲姓陸母親已退休，有多年高血壓及糖尿病紀錄，更需要長期臥床，日常起居飲食全靠任職兼職保安員的60歲姓董兒子照顧。單位業主上周五（2日）曾致電陸婦，表示會上門收租，惟當晚業主再打電話時，陸婦已經失聯。

至昨日下午業主上門收租，卻發現董男的身體頂住木門，於是報警救助。救援人員趕至破門而入，發現董男倒臥於木門後，陸婦則躺在睡房床上，兩人均當場證實死亡。兩名事主遺體沒有明顯傷痕，現場亦無檢獲遺書，初步無跡象顯示兩人自殺，警方正調查兩人的死因。

便衣探員到場調查。（林振華攝）

現場為觀塘瑞和街78號長安大樓。（林振華攝）

現場為觀塘瑞和街78號長安大樓。（林振華攝）