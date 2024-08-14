黃銘芳疑為帶子行山探路失蹤　曾昏迷有幻覺飲溪水解渴︰入咗結界

60歲男子黃銘芳於周一（12日）中午，在大埔太和體育館與妻子分開後獨自行山，其間失蹤。警方、消防及民間搜索組織搜索2日後，今早（14日）終於在大埔張屋地成功尋人。黃銘芳胞姐引述指，他並非有意行山，而是在附近散步或為帶兒子行山而預先探路，詎料意外掉了電話失聯並迷路。失蹤2日期間，黃銘芳曾有幻覺及一度昏迷，又要飲用溪澗水解渴，形容自己儼如「入咗結界」，不知身在何方。幸今晨有途人聽到其呼救，繼而獲救。



黃銘芳於大埔張屋地尋回，胞姊指他形容自己儼如「入咗結界」。（黃學潤攝）

黃姊探望胞弟後，指其弟退休約半年，8月2日第一次帶同16歲兒子行山，「佢好開心分享：『終於帶咗阿仔去大帽山』。嗰次都蕩失路，好驚險，搵得返路出嚟。」事後弟婦亦叮囑丈夫不要帶兒子行山。黃姊續指，其弟今次並非有意行山，因本身已答應妻子會回家煮飯，當時又無帶行山裝備，故只是在附近散步或為下次行山探路，「今次佢係想探條好啲路，下次無咁瘀」。

黃姊又指，較早前家人以為黃銘芳到八仙嶺行山，最後發現是誤會， 「（黃銘芳）個心計劃想去八仙嶺，喺地圖劃咗一個圈，但只係得幾個鐘，又要返屋企煮飯，有時間就散吓步、探吓路」，詎料途中卻掉了電話並迷路。

她引述胞弟憶述求生經過稱：「跌過無數次，跣低好多次，試過昏迷再醒返，亦都有幻覺」，其弟更形容猶如「入咗結界」、「佢自己都唔知會去到邊」。其間黃銘芳只可以飲溪澗水解渴，「用啲紙巾然後啜啲水飲」。

失蹤期間黃銘芳只可以飲溪澗水，「用啲紙巾然後啜啲水飲」。（黃學潤攝）

黃姊說發現其弟的位置是個荒廢的地方，平日甚少有人經過。唯獨今日有人途經發現他，代為報警。她說：「感恩搵得到，真係好好彩。警方都要行一段路去搵到佢，係冇人去嘅（位置）。」當時他已經虛弱乏力，「得把聲，冇晒水，冇嘢食，得紙巾啜水。」

黃銘芬的胞姐感謝各方協助找到胞弟。（黃學潤攝）

黃由救護員送入急症室前，向記者揚手說：「冇事，感恩，冇受傷，皮膚鎅傷啫！」記者問他去那裡了？他回答說：「行山唔見咗。」相信是迷路了。

事主由救護員送入急症室前，揚手說：「冇事，感恩，冇受傷，皮膚鎅傷啫！」（黃學潤攝）

事主手掌滿是傷痕。（黃學潤攝）

黃姐感謝各方援手：「好多精英部隊，無論警方、消防都盡心盡力, 日以繼夜, 不離不棄，佢哋花咗好多時間喺不同地點。」、「官方民間各方努力，佢哋盡晒力...睇到大家真係好專業，民間都好專業，好有愛心」、「各路英雄人士，半夜三更摸上山」。她坦言：「好感恩，過程好惶恐，但亦好溫暖，好多人好熱心。」

黃銘芳最後露面時穿著白色短袖T恤及黑色長褲，攜帶綠色斜孭袋。

黃銘芳妻子昨日（13日）向記者表示，她與丈夫於周一早上一同吃早餐，其間見他看着八仙嶺地圖，曾詢問是否欲前往。當時黃說：「睇下啫！」稍後黃太上班，二人在太和體育館前分開。下午1時半，兒子回家不見其蹤影，電話也聯絡不上。至晚上黃還沒有回家，黃太非常擔心，於是報警及網上發相找尋。

黃太續指，丈夫為退休人士，退休前在醫院工作，他患有地中海貧血症，病情不算嚴重，閒時與兒子結伴行山，強身健體。

民間搜索隊「香港守望者服務團」得悉黃失蹤，今日及昨天凌晨，也曾摸黑登山搜尋，惜沒有發現。消防員亦於昨日下午在三門仔附近集合，出動搜索；至今早則轉到達運道公廁外集合再度出動。

民間搜索隊「香港守望者服務團」連日凌晨上山搜索。（「香港守望者服務團」提供）

民間搜索隊「香港守望者服務團」連日凌晨上山搜索。（「香港守望者服務團」提供）

民間搜索隊「香港守望者服務團」周一凌晨在八仙嶺一帶尋人，惟未有發現。（「香港守望者服務團」提供）