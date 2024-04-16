懷疑虐待動物舉報去年達336宗5年新高　僅5%提檢控　16人被定罪

近月發生多宗殘酷對待動物事件，環境及生態局回覆議員查詢時指，截至去年9月，2023年已錄得336宗到懷疑殘酷對待動物的舉報個案，較去年全年的263宗上升近三成，五年來新高。不過，當中僅有5%個案提出檢控，被定罪人數為16人。此外，去年被人道處理動物數目亦有上升，狗隻及貓隻分別為372隻及90隻，均為過去3年來最多。



去年懷疑虐待動物舉報個案升近三成。（資料圖片/張浩維攝）

環境及生態局數字指，截至去年9月，2023年已錄得336宗到懷疑殘酷對待動物的舉報個案，較去年全年的263宗，上升近三成，同時為五年以來的新高。不過，當中僅有5%，即18個個案提出檢控，被補人數為43人，成功檢控則有16宗，罰款金額5,000至6,000元，而監禁期則為10日至一年。環境局解釋，部份個案經調查後，發現與滋擾有關，而不涉及殘酷對待動物。

環境局亦指，政府正就《防止殘酷對待動物條例》的修訂和其他措施進行籌備工作，以進一步保障動物福利 。 修訂建議 包括向對 指明 動物 負有責任 的人士施 加積極的「謹慎責任」；加重防止殘酷對待動物罪行的罰則；以及加強執法權力等。相關條文的草擬工作已進入最後階段，環境局將盡快把法例修訂建議提交立法會審議。

去年人道毀滅狗隻及貓隻分別372隻及90隻

此外，去年被人道處理的動物數目亦有上升，去年被人道毀滅的狗隻及貓隻分別為372隻及90隻，均為過去3年來最多，較去年上升分別33%及67%。至於其他動物方面，包括細小哺乳類動物、爬行類動物等，則人道毀滅了821隻，較去年上升66%。