堅尼地城電車意外｜1死3傷 3歲女喪命 48歲車長涉危駕致死被捕
撰文：凌逸德
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今早（15日）西環堅尼地城游泳池對開電車撞途人捲車底慘劇，一名外公及兩名孫女、連同外傭共4人受傷；其中一名3歲女童重創不治。警方表示，姓李（48歲）電車車長，涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕，現正被扣留調查。
港島總區交通部特別調查隊正調查車禍原因，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3660-6849與調查人員聯絡。
案發於今（15日）早10時44分，一名外公偕兩名孫女、印傭，在西環德輔道西堅尼地城游泳池對開，被一輛由堅尼地城開往跑馬地的電車撞倒，有人被捲入車底，包括一名3歲女童。姓袁（66歲）外公頭部等多處受傷清醒、34歲外傭則腳傷；兩名洪姓（音譯）女童中，6歲女童頭部流血清醒；3歲女童頭部及胸口重創昏迷，她送院搶救後，12時26分證實不治。意外中，另外3名傷者均情況穩定。據了解，當時行人燈號為紅燈。
香港電車公司回覆《香港01》表示，公司仝人深感難過，並向傷者及女童家屬致以最深切慰問。涉事車長入職逾4年，沒有不良駕駛紀錄，他現已暫停職務，並協助警方調查。
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