涉無註冊交易逾$12萬貴金屬寶石產品　本地鐘錶公司董事被捕

一間本地鐘錶公司涉嫌在沒有貴金屬及寶石交易商監管制度註冊下，進行每宗交易額均超過12萬港元的貴重產品交易，香港海關昨日（20日）偵破相關案件，並拘捕該公司的唯一董事。海關表示，案件仍在調查，被捕董事現獲准保釋候查。



香港海關。（資料圖片）

海關表示，根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），貴金屬及寶石交易商監管制度已於2023年4月1日起實施。任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務，並在業務過程中在香港進行總額為12萬港元或以上的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關關長註冊。

除註冊人外，任何交易商若聲稱為註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為12萬港元或以上的現金交易或非現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款10萬元及監禁6個月。海關提醒，所有交易商，制度的註冊過渡期經已結束。

海閞表示，有關註冊申請的表格、程序和指引，可瀏覽「貴金屬及寶石交易商註冊系統」網站（www.drs.customs.gov.hk）或香港海關網頁（www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/anti-money-laundering/supervision-of-dealers-in-precious-metals-and-ston/index.html）。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002），舉報懷疑在沒有所需註冊的情況下而進行總額為12萬港元或以上的相關貴金屬及寶石交易。