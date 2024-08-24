公主道可疑車｜40歲男駕「毒品快餐車」　涉五宗罪被捕　重案跟進

何文田公主道有警員追截可疑車輛，曾擎槍及持警棍扑車，一名男警被車尾撞倒，受傷送伊利沙伯醫院救治，最終可疑車被截停，警員拘捕涉案司機。據了解，涉案40歲潘姓男司機當時駕駛「毒品快餐車」，事後涉嫌狂亂駕駛、襲警、販毒、無牌駕駛及駕駛時沒有第三者保險被捕，案件交由九龍城警區重案組調查。



疑犯在場接受調查。（李家傑攝）

現場可見，警方仍然封鎖調查搜證，一度將疑犯帶下警車接受調查，但由於現場尚有其他捱撞私家車，所以將疑犯帶上警車，待所有車輛離開後，才正式進行搜證，其中兩輛捱撞私家車事後被拖走，另一輛仍然可以駕駛，司機將車駛走離開。

警員隨後再將疑犯帶下警車進行調查，可見疑犯身型瘦削，黑布蒙頭，雙手被手銬反鎖，緝毒犬奉召到場協助搜證，鑑證科人員在場掃取車上指模，完成後疑犯懷疑報稱不適，由救護車送院治理。

警員在場搜證。（李家傑攝）

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疑犯懷疑報稱不適，由救護車送院治理。（李家傑攝）

警方表示，昨晚（23日）7時32分，接獲租車公司職員報案，指40歲潘姓男子未有依時還車，同時懷疑潘男藏有毒品，同晚8時40分，警員在公主道58號一個油站發現涉案車輛，並上前截查，惟對方企圖逃去，並向窩打老道方向逃去，其間懷疑撞向私家車及一名男警務人員，警員多次向車輛發出口頭警告不果，遂擎槍戒備並使用警棍拍打車輛，涉案車輛停下。

警員其後檢獲約60包懷疑可卡因，潘男亦未能出示有效的駕駛執照。經初步調查，潘男涉嫌狂亂駕駛、襲警、販毒、無牌駕駛及駕駛時沒有第三者保險被捕，現正被扣留調查。案件交由九龍城警區重案組第一隊跟進。

男警頭部受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

可疑銀色私家車被大批警員擎槍包圍。（網上片段截圖）

據了解，警方較早前於黃大仙區發現一輛可疑車，人員處理期間，該車突然往西九龍方向逃走。警方採取「捷進行動（第一級）」追截，昨晚（23日）約8時半在公主道58號對開發現可疑車輛，並進行截查，詎料可疑車再嘗試逃走，一名駐守西九龍衝鋒隊第三小隊的男警員被可疑車撞及，被送院治理，送院時清醒。

網上影片可見，該輛可疑銀色私家車，被多名警員擎槍包圍，銀色車如「碰碰車」般連環撞向兩部車再倒後，一名當時在車尾位置的男警被「撞到正」倒地。

捱撞男警雖自行站起走到路邊，惟之後再次倒地，大批同袍上前施救，有人憂心大叫「唔好瞓呀！無事無事！頂住呀！」。男警其後截上頸箍及氧氣罩，被送到伊利沙伯醫院救治。據了解，他駐守西九龍衝鋒隊第三小隊，經治理後被送上病房觀察，現場消息指，他清醒可對答，沒有外傷或骨折。

銀色車倒後，一名當時在車尾位置的男警（紅圈示）被「撞到正」倒地。（網上片段截圖）

警務處處長蕭澤頤事後親自到伊院了解事件和同袍傷勢，警務處副處長（行動）周一鳴和西九龍總區指揮官吳樂俊亦在醫院等候受傷男警的消息。

銀色車如碰碰車般連撞多部車。（網上片段截圖）

捱撞男警受傷倒地，多名同袍上前施救。（網上片段截圖）

何文田公主道追截可疑車，一名男警受傷，戴上頸箍及氧氣罩送院。（鄧海興攝）

何文田公主道追截可疑車，一名男警受傷，戴上頸箍及氧氣罩送院。（梁偉權攝）

何文田公主道追截可疑車，一名男警受傷，戴上頸箍及氧氣罩送院。（鄧海興攝）

警方在何文田公主道追截可疑車期間，一名男警捱撞受傷送院，警務處副處長（行動）周一鳴（灰衣者）西九龍總區指揮官吳樂俊（黑色西裝）到醫院了解。（陳浩然攝）