逾半受訪工友在暑熱警告下無額外休息　前線清潔工憂被拍照投訴

勞工處於去年5月推出《預防工作時中暑指引》，就「香港暑熱指數」制訂了黃、紅、黑三級工作暑熱警告系統，以建議僱主調整僱員的工作安排及提供休息時間。《指引》在今年4月再次修訂。工權會今（29日）公布問卷調查結果，發現防暑措施的執行上仍有許多不周全的地方，例如暑熱環境下休息時間設有「對沖」，僱主提供散熱系統等可減少工人休息時間，敦促政府應向各行業強調基本「每兩小時至少休息10至15分鐘」，休息時間「只加不減」。



工權會總幹事蕭倩文於會前表示，就昨日有兩名工友在工作期間離世，工權會深表遺憾與痛心，會嘗試接觸死者家屬並提供協助。而其中一宗意外疑與中暑有關，工權會呼籲所有僱主在酷熱天氣下安排工作需做足評估、向僱員提供適當設備及減少非必要的工作安排，以保障僱員的身體健康。



工權會今（29日）公布暑熱下的工作安排問卷調查結果。（翁鈺輝攝）

近半受訪者無每兩小時10至15分鐘的基本休息時間

根據勞工處《預防工作時中暑指引》，每工作2小時至少有10分鐘休息；而重至極重勞動的員工，每工作2小時至少有15分鐘休息。但同時列出一些可減少休息時間的情況，例如設置遮蔭設施、加強空氣流動／散熱設備等，則可就每項措施「對沖」員工休息時間 15 分鐘。

工權會認為「對沖」做法容易令人誤解，導致僱主誤以為提供足夠數量的防暑措施就可以減少僱員的休息時間，甚至可以不用提供休息。工權會問卷調查發現工友在暑熱環境下缺乏休息，44.5%受訪者並無每兩小時10至15分鐘的基本休息時間，且逾半（53.1%）受訪者在工作暑熱警告生效期間並無得到額外休息時間。

工權會建議，政府應向各行業重新發出「每兩小時至少休息10至15分鐘」的指示，例如食環處轄下的清潔行業，除基本的每兩小時 10 至 15 分鐘休息時間外，亦應提供額外的休息時間，而並非專注於以不同的措施來縮減其休息時間。此外，應建立「職場主動休息文化」，向所有行業的僱主及僱員教育和推廣相關指引；同時加強宣傳「暑熱計算機」，令僱傭雙方以更方便的方式來計算應有的休息時間。

工權會幹事劉家樂講解《指引》背景。（翁鈺輝攝）

工權會透過網上、街站等方式進行問卷調查，於6月26日至8月15日期間共訪問407人，以建造及裝修行業（270人）及清潔工（45人）為主。當中，有80.3%受訪者知道勞工處推出的《指引》，但有51.8%受訪者表示不知道僱主有否或沒有制訂針對暑熱環境的工作指引。

近四成（38.3%）表示僱主並沒有提供任何應付暑熱的措施，例如提供有遮蔭的休息站、設置吹風機等。工權會指，這反映指引在實際執行上仍有不足，僱主作為管理工作環境的一方，應該更為主動，提供防暑的裝置、裝備或措施，以消除僱員暑熱工作下的風險。

近半（46.7%）受訪者表示曾在暑熱環境下感到不適，主要症狀包括頭暈、頭痛 、噁心、氣促及神智不清。超過九成（93.1%）受訪者認為暑熱環境下工作引發自身疾病，如心臟病、中風等，應該獲得工傷補償。

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前線清潔工為求休息而趕工 工權會斥《指引》形同虛設

工權會在調查期間訪談清潔和建造業工人。垃圾站前線員工均表示，無論是否有暑熱警告生效，休息安排按照前線工作進度決定，而非按照任何暑熱政策安排。按《指引》安排下令僱主可扣減每小時的休息時數，不能保障前線員工的休息空間。而事實上，前線的工作文化令他們均以完成工作作為休息的基準，容易出現為求休息而趕工情況，反而加劇他們的工作強度。有前線清潔工反映不時會因為休息而被拍照投訴，因而在工作時不敢休息，特別是外勤員工。他們表示，上司要求他們不要在穿著制服時進入其他室內地方休息，變相減少前線員工的休息空間。

工權會表示，面對暑熱工作之下，大多的休息安排均需要前線員工自行協調，或以工作完成量作為依歸，工作期間休息的職場概念仍未能在前線廣泛推行，無疑令《指引》形同虛設，難以達致最初希望減低熱壓力或中暑風險之效。

工權會建議，政府應向各行業重新發出「每兩小時至少休息10至15分鐘」的指示。（翁鈺輝攝）

中暑致死難確立工傷 工權會倡將環境因素納入死因報告

工權會指，現時鮮有因工中暑致死而獲僱員補償的案例，因為死亡證明書上沒有清楚列明其死因與熱壓力的關係，很多時需要透過訴訟，並得到專家證明僱員的死因與熱疾病有明確的關係，才有機會確立為因工致死。工權會建議政府從醫療層面入手，將環境因素納入死因報告的考慮層面，令死亡僱員家屬可以直接簡單的途徑於僱員補償機制內追討，而非讓家屬尋找因工致死的證明。

蕭倩文籲加強不同行業在暑熱天氣下的巡查及協助

勞工處於2023年5月推出《預防工作時中暑指引》，就「香港暑熱指數」制訂了黃、紅、黑三級工作暑熱警告系統，以建議僱主調整僱員的工作安排及提供休息時間。《指引》在今年4月再次修訂，勞工處將工作暑熱警告與天文台的極端酷熱天氣特別提示掛鈎，並設立最少一小時的懸掛時間，減少警告在取消後短時間重複懸掛的「彈出彈入」問題。

5月至7月底期間，向勞工處呈報的「懷疑在工作期間發生與熱壓力相關的工傷個案」數字為 12宗，當中沒有死亡個案。另外，勞工處在期間進行約1.2萬次巡查，發出約670個警告予相關持責者。當中涉及未有按《指引》為員工在工作時的熱壓力進行風險評估，未有保存評估記錄或未有採取相應的預防措施，減低員工在工作時中暑的風險。

蕭倩文認為，勞工處的巡查較集中在建造業，因建造業較令人關注，且較易衡量其設備及裝備是否合規，而其他行業如物流、運輸、地產業等均有工傷紀錄卻遭輕視，她呼籲勞工處加強對不同行業在暑熱天氣下的巡查及協助。