酷熱暑熱｜上水持續熱爆一度錄得35度　報紙檔主出動風扇冰袋降溫

本港今日（22日）天氣持續酷熱，上水依然是全港熱爆地區，正午時分該區已錄得攝氏34度，至下午一時氣温更超過35度。不過當區仍有市民毋懼高温及猛烈陽光，在運動場打籃球及跑步，有報紙攤檔主出動冰袋及風扇降溫。



6月22日正午時分，上水北區運動場錄得34度。（容嘉儀攝）

根據天文台資料，受副熱帶高壓脊影響，中國東南部普遍晴朗及酷熱。正午時分，本港大部分地區氣溫上升至33度左右，而上水北區運動場溫度計顯示已達攝氏34度，在下午一時半，天文台網頁顯示，上水氣温超過35度。

高温下、仍有市民在運動場跑步，姚先生指今日(22日)感覺特別炎熱，以往他習慣跑四公里，今日則跑兩公里便需要稍作休息。在運動場打籃球的關先生表示：「今日特別熱，差啲中暑。」他又稱今天打了十多分鐘籃球已經忍不住坐下稍作休息，又指已經穿着背心打籃球，但仍然覺得非常炎熱。而黃先生則指不覺得特別熱，與以往一樣帶一枝水解渴，又指附近是體育館，可以隨時盛水，故不會特別擔心中暑。

從事戶外工作的陳小姐指，過去數日都感覺特別炎熱，惟今日感到有少少涼風，未如昨日炎熱，會多喝水解暑。若太炎熱都會到陰涼處稍作休息再工作。報紙檔販曾小姐指，可能近排天氣炎熱，留意明顯多人購買支裝水，她自己則出動電風扇以及冰袋解暑，又指攤位有簷蓬擋「西斜光」，「盡量take care 自己，近排都有同事中暑。」

根據天文台資料，本港今日（22日）天氣持續酷熱、下午一時、上水最熱、錄得35.1度。

多個地區包括打鼓嶺、大埔、流浮山、沙田、以及九龍城、黃大仙、深水埗、跑馬地都錄得34度，其餘大部分地區都有33度。