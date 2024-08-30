寶蓮寺棄狗｜梅窩附近疑現「細妹」蹤影　聯署破8000組織親交寺方

大嶼山寶蓮禪寺棄狗案，引發全城關注，惟兩隻失蹤唐狗「大妹」及「細妹」仍然下落不明。網上流傳今早（30日）有駕駛者途經梅窩附近嶼南道時，發現疑似「細妹」蹤影；惜義工遍尋至今，仍未有所獲。有動物組織早前發起聯署要求寺方道歉，據悉聯署人數已達8,100人。其中「NPV動物權益教育」人員，今午親往寶蓮禪寺遞交聯署信，並提出四大訴求。



動物組織「NPV動物權益教育」親往寶蓮禪寺遞交聯署信。（「NPV動物權益教育」提供）

信中提及，事件讓所有關心動物福祉的人士，深感震驚與悲痛，但寶蓮寺並未就事件道歉，或採取更積極的行動。相比民間自發組織的全力搜索，寺方反應冷漠，令人失望，讓人質疑寺方是否有慈悲之心。

文中續指，要求寺方管理層及涉事人員承擔責任，並提出四大訴求，包括要求寶蓮禪寺道歉；依法追究相關人員及管理層的責任；要求公開對於昂坪範圍內所有動物的動物福利管理制度、處理手法及員工指引，避免類似悲劇再次發生；加強員工的動物保護意識，承諾昂坪範圍內所有動物得到妥善照顧。

有駕駛者今早（30日）途經梅窩與禮智園之間嶼南道、近燈柱AC1368號時，發現懷疑「細妹」蹤影。（網民莊玲玲 / 影片截圖）

兩隻唐狗失蹤至今已超過兩星期，一直音訊全無，但今日（30日）傳出令人振奮的消息。據了解，一名姓莊女子於今早約7時，駕車駛經梅窩與禮智園之間嶼南道、近燈柱AC1368號時，發現懷疑「細妹」蹤影，但因交通狀況未能停車。事後義工趕往尋狗，但未有消息。

今次棄狗案於本月中揭發，網上多個群組流傳消息，指兩隻狗女在8月13日疑被寶蓮禪寺廚工用膠袋笠頭，駕車運往後山棄置。寶蓮禪寺3日後（16日）在社交平台發帖，指收到投訴，並已派員尋狗隻。

8月17日，警方以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕寶蓮禪寺兩名廚師。8月20日深夜，寺方再發文指已將涉棄狗員工停職。事件引起全城關注，大批市民及義工連日協助尋狗，又開設群組交流消息。動物組織「毛守救援」創辦人Kent及律師翁靜晶，各懸紅10萬元尋狗。

動物組織「毛守救援」創辦人Kent及律師翁靜晶，各懸紅10萬元尋狗。（網上圖片）

寶蓮禪寺發出尋犬啟事。（facebook「寶蓮禪寺 Po Lin Monastery」）