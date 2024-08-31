國泰機引擎高雄現火光｜專家料引擎失速非爆炸　大窿為反推力裝置

原定今早由台灣高雄飛來香港的國泰航空CX431號航班，起飛前滑行期間懷疑引擎故障，冒出火光並傳出巨響。事發網民拍攝到引擎上出現大洞，有網民聲稱「疑似是引擎爆炸破洞」。不過，香港工程師學會航空分部副主席詹永年工程師回覆《香港01》查詢時指出，大洞其實是飛機的「反推力裝置」（thrust reversers），用於幫助飛機減速。



他又表示，飛機引擎啟動後傳出巨響及冒火光，一般有可能是「發動機失速」（engine surge），而非爆炸，惟仍要待檢視飛行記錄儀及檢查引擎後，才可確定事發原因。



國泰航空原定8月31日早上由高雄來港的飛機，引擎在起飛前滑行期間冒出火光並傳出巨響，事後有人拍攝到引擎上有「大洞」，香港工程師學會航空分部副主席詹永年工程師指出，大洞其實是飛機的「反推力裝置」（thrust reversers），用於幫助飛機減速。（高雄機場航空器資訊交流fb/Jonathan Lau）

詹永年指出，根據飛機適航審定規例，即使引擎內有零部件分離，相關零件都應是被包藏（contained）在引擎內，而不應飛出。他看過由網民拍攝、出事客機引擎的照片後表示，引擎上的「大洞」，實際上是飛機的反推力裝置。

國泰航空原定8月31日早上由高雄來港的飛機，引擎在起飛前滑行期間冒出火光並傳出巨響，事後有人拍攝到引擎上有「大洞」，香港工程師學會航空分部副主席詹永年工程師指出，大洞其實是飛機的「反推力裝置」（thrust reversers），用於幫助飛機減速。（高雄機場航空器資訊交流fb/周弋甯）

他解釋，飛機引擎從前面吸入空氣，再向後噴出，便可為飛機產生向前的推力；但若以一個「罩」令引擎吸入的氣流向前噴，便可推供反推力為飛機減速。由於今日事發時飛機已在跑道上滑行，故啟動反推力裝置幫助飛機減速「都係正常嘅」。

國泰航空原定8月31日早上由高雄來港的飛機，引擎在起飛前滑行期間冒出火光並傳出巨響，事後有人拍攝到引擎上有「大洞」，香港工程師學會航空分部副主席詹永年工程師指出，大洞其實是飛機的「反推力裝置」（thrust reversers），用於幫助飛機減速。（香港機場實況討論區fb/Ar Fung）

至於引擎為何會噴火及傳出巨響？詹永年表示，一般情況下，在引擎啟動後發出巨響及有火光，較大機會是進入引擎壓縮器的氣流不暢順，發生「發動機失速」（engine surge），但並非爆炸。

他指出，導致發動機失速的原因有很多，例如有外物進入引擎，或引擎內有部件損壞，都有可能導致空氣進入壓縮器時不暢順。但他強調，要檢視飛行記錄儀的紀錄，以及檢查引擎後，才可確定引擎出現什麼問題。

國泰航空原定8月31日早上由高雄來港的飛機，引擎在起飛前滑行期間冒出火光並傳出巨響。（高雄機場航空器資訊交流fb/Yunchan Liu）

詹永年又提及，在飛機起飛過程中，機師會留意儀錶及飛機外情況，如突然聽到巨響，並發現引擎轉數、溫度、油壓等有異常，而飛機當時未超過指定速度，便可放棄起飛、煞停飛機。惟若已超過指定速度，飛機便要照樣起飛，之後按照正常的應急程序，機師可以視乎情況關閉出問題的引擎，或啟動滅火裝置，再安排飛機折返機場。

國泰航空原定8月31日早上由高雄來港的飛機，引擎在起飛前滑行期間冒出火光並傳出巨響。（高雄機場航空器資訊交流fb/Yunchan Liu）

涉事的國泰CX431航班，原定今早11時20分從高雄起飛來港，惟懷疑引擎故障，延誤至早上11時54分離場，並於中午12時15分申請滑回停機坪。高雄機場表示，航空公司之後安排275名乘客下機，飛機則有待檢修。

國泰航空原定8月31日早上由高雄來港的飛機，引擎在起飛前滑行期間冒出火光並傳出巨響，事發後飛機停在跑道上。（高雄機場航空器資訊交流fb/Yunchan Liu）

國泰航空回覆《香港01》查詢表示，CX431航班原定於8月31日上午11時20分從高雄出發飛往香港，在跑道準備起飛時引擎出現技術問題，需要終止起飛返回停機坪，事件中沒有乘客及機組人員受傷。受影響乘客將獲安排轉乘同日其他航班前往目的地。在等候期間，國泰航空亦已向乘客派發餐券。

國泰航空又指，每一個決定都以客戶和機組人員的安全為首要考慮。對於受影響的客戶帶來的不便，國泰航空深表歉意，並感謝他們的理解。