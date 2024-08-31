國泰航空CX431高雄飛香港　疑似引擎故障傳爆炸巨響後滑回登機門

台媒報道，高雄機場一架國泰航空CX431班機，原訂今日11點20起飛往香港，但疑因引擎故障傳出，導致後續滑回22號登機門。有機上旅客表示，當時聽到如爆炸聲般的劇烈聲響，台媒指「疑似是引擎破洞」。



高雄機場回應稱，國泰航空CX431班機原訂11點20起飛，飛往香港，疑因引擎發生狀況，延誤至11點54離場，於12點15分申請滑回停機坪，飛機滑回來後，先讓275名旅客下機，待檢修航機，後續詳細狀況尚待後續釐清。



社交平台threads上流傳的影片，可以聽到飛機在滑行時約莫10秒的時候，突然出現兩聲爆炸聲，另根據網傳圖片飛機左側引擎附近出現火光。

班機在跑道上停滯。（網上圖片）

班機在跑道上停滯。（網上圖片）

台媒報道，有民眾在Facebook社團「高雄機場航空器資訊交流」分享這起事件，疑似故障飛機型號為A330-343、國泰航空CX431班機在跑道上停滯。

機上乘客分享，當下聽到「碰」劇烈聲響，疑似是2號引擎發生問題，飛機緊急滑回22登機門，另有當時在機上的旅客留言「機長廣播說二號引擎的問題」，滑回跑道後，機務員馬上圍過去檢查。

值得關注的是，許多台媒指出，照片中可見飛機引擎處疑似有破洞。但據了解，該洞是引擎的推力反向器（反推），用以降落之後減速，非引擎故障所致。

A330飛機引擎上的推力反向器。（影片截圖）

該架飛機的引擎疑似故障。（高雄機場航空器資訊交流）